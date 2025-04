(ВИДЕО) ВИСОКИ РУСКИ ВОЈНИ ОФИЦИР УБИЈЕН КОД МОСКВЕ Пролазио поред аута који је екплодирао, активиран даљинским

Виши руски војни официр погинуо је након што је експлодирао његов аутомобил у граду Балашиха у Московској области, пренели су руски медији Масх и Схот, преноси Ројтерс.

Масх је идентификовао жртву као Москалика.

Руски медиј База објавио је да је бомба у паркираном аутомобилу активирана даљинским управљачем у тренутку када је официр – који је живео у том крају – пролазио поред возила, пише Телеграф.

⚡️Russian Telegram channels report that Russian Major General Yaroslav Moskalik, deputy chief of the Main Operations Directorate of the General Staff of the Russian Armed Forces was blown up in his car in Moscow region.



Information hasn’t been confirmed. pic.twitter.com/NZBzbOPx2N

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 25, 2025