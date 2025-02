(ВИДЕО) ВЛАСТИ НАРЕДИЛЕ ЗАТВАРАЊЕ ШКОЛА, ЈАВНИХ И ПРИВАТНИХ СЛУЖБИ Невероватни снимци стижу из Ирана где ледени дани и снег праве хаос

Метеоролошка служба Ирана упозорила је у суботу на значајан пад температуре и до 15 степени Целзијуса и ледени талас који би могао да потраје до уторка, преноси ирански портал Kayhan.ir.

Гувернер Техерана Мохамад Садех Мотамедниа најавио је да ће у Техерану док траје ледени талас бити затворене све образовне институције, јавне и приватне канцеларије, као и банке.

Али Ахмадниа, шеф Центра за информисање иранске владе, потврдио је да ове мере имају за циљ правилно управљање потрошњом енергије и обезбеђивање јавне безбедности током тешких временских услова.





Relentless geoengineering and chemtrail activity have wreaked havoc, leading to a severe snowstorm in northern #Iran ❄️. The region is experiencing extreme winter conditions as a powerful blizzard sweeps through. 8-2-2025 pic.twitter.com/NTS61ebkZC

— Aprajita Nefes 🦋 Ancient Believer (@aprajitanefes) February 9, 2025