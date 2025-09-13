overcast clouds
(ВИДЕО) ЗЕМЉОТРЕС РАЗОРНЕ ЈАЧИНЕ ПОГОДИО РУСИЈУ! Проглашена опасност, становништво евакуисано ПРЕТИ ИМ ЦУНАМИ

13.09.2025. 08:48
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Информер
Илустрација, Дневник
Фото: Илустрација, Дневник

Данас је источну обалу Камчатке потресао снажан земљотрес магнитуде 7,4 по Рихтеровој скали, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра.

Епицентар потреса налазио се на дубини од око 47 километара, отприлике 123 километра од града Петропавловск-Камчатски, а руске геофизичке службе процењују његову јачину на 6,3 степена.

 

Гувернер Камчатског региона Владимир Солодов одмах је прогласио опасност од цунамија за Камчатку и оближња Курилска острва, активирајући све хитне службе у стању пуне припремности. Срећом, до сада нема извештаја о озбиљним оштећењима или жртвама. На друштвеним мрежама, међутим, круже драматични снимци и сведочења, где корисници описују потрес као „дуг и јак“, са таласима тресенја који су трајали неколико минута.

Министарство за ванредне ситуације предвиђа релативно ниске таласе цунамија у насељеним подручјима – до 26 цм у Алеутском округу, до 37 цм у Уст-Камчатском и само 9 цм у Петропавловск-Камчатском. Међутим, у областима попут Рта Мајачног и Халактирске плаже, висина таласа може достићи и до 120 цм.

Надлежни су упутили становнике да се удаље од обале, а бродовима саветовано да отплове дубље у океан, изван 50-метарске изобате, окренувши курс директно према обали како би избегли ризик. Гувернер Солодов је позвао грађане на смиреност и праћење званичних канала за ажурирања.

Претња цунамија проширена је и на Северо-Курилски округ, где сеизмологinja Елена Семенова из Јужно-Сахалинске станице упозорава на таласе до 50 цм који би могли стићи острвима Парамушир и Шумшу око 7:07 по московском времену (15:07 локално).

 Овај догађај је део серије накнадних потреса након главног треска јачине 8,8 степена 30. јула, који је био најмоћнији на Камчатки од 1952. године.

 

Дневник, Информер

