overcast clouds
15°C
02.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВОДА НАДИРЕ СА СВИХ СТРАНА: Киша лије као из кабла, десетине мртвих (ФОТО/ВИДЕО)

02.11.2025. 18:43 18:46
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
TANJUG/Phan Anh Dung/VNA via AP
Фото: TANJUG/Phan Anh Dung/VNA via AP

Рекордно обилне кише и поплаве које су протекле недеље погодиле централни Вијетнам однеле су животе 35 људи, док се пет особа води као нестало, саопштили су данас вијетнамски званичници за управљање ванредним ситуацијама.

Вијетнамска Управа за управљање катастрофама и насипима саопштила је да је 35 жртава погинуло у провинцијама Хуе, Да Нанг, Лам Донг и Куанг Три, преноси телевизија ЦНА.

Древни град Хој Ана, који је на листи светске баштине УНЕСКО-а, поплављен је водом до једног метра, а становници се крећу градом дрвеним чамцима након што се локална река излила до највиших нивоа у последњих 60 година.
Тренутно је у Вијетнаму поплављено више од 16.500 кућа, процењује се да је вода однела више од 40.000 грла живине и стоке, док је више од 5.300 хектара обрадиве површине под водом, наводи се у саопштењу.

Раније ове недеље, вијетнамско Министарство заштите животне средине саопштило је да је након поплава регистровано више од 150 клизишта.

Вијетнам обично годишње погоди десет тајфуна или тропских олуја, директно или са обале, али је у овој години већ доживео 12, док је у природним катастрофама, углавном поплавама и клизиштима, у првих девет месеци ове године погинуло или нестало 187 особа.

Tanjug

потопљени Киша поплаве киша пљускови киша
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај