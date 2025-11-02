ВОДА НАДИРЕ СА СВИХ СТРАНА: Киша лије као из кабла, десетине мртвих (ФОТО/ВИДЕО)
Рекордно обилне кише и поплаве које су протекле недеље погодиле централни Вијетнам однеле су животе 35 људи, док се пет особа води као нестало, саопштили су данас вијетнамски званичници за управљање ванредним ситуацијама.
Вијетнамска Управа за управљање катастрофама и насипима саопштила је да је 35 жртава погинуло у провинцијама Хуе, Да Нанг, Лам Донг и Куанг Три, преноси телевизија ЦНА.
🇻🇳 Record Floods in Vietnam
At least 10 dead and 25,000 homes flooded after record rains hit Quang Nam, Da Nang & Thua Thien-Hue
900+ mm rain in 48 hrs turned Hoi An’s streets into rivers
Transport halted, thousands evacuated; more rain & landslides feared#Vietnam #patlama pic.twitter.com/FI10sOhz7H
— GlobeUpdate (@Globupdate) November 1, 2025
Древни град Хој Ана, који је на листи светске баштине УНЕСКО-а, поплављен је водом до једног метра, а становници се крећу градом дрвеним чамцима након што се локална река излила до највиших нивоа у последњих 60 година.
Тренутно је у Вијетнаму поплављено више од 16.500 кућа, процењује се да је вода однела више од 40.000 грла живине и стоке, док је више од 5.300 хектара обрадиве површине под водом, наводи се у саопштењу.
Раније ове недеље, вијетнамско Министарство заштите животне средине саопштило је да је након поплава регистровано више од 150 клизишта.
Вијетнам обично годишње погоди десет тајфуна или тропских олуја, директно или са обале, али је у овој години већ доживео 12, док је у природним катастрофама, углавном поплавама и клизиштима, у првих девет месеци ове године погинуло или нестало 187 особа.
Tanjug