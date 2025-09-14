overcast clouds
ВОДИТЕЉ ПРЕДЛОЖИО „СМРТОНОСНУ ИНЈЕКЦИЈУ” ЗА БЕСКУЋНИКЕ, А САДА СЕ ПОСИПА ПЕПЕЛОМ „Извињавам се због те изузетно безосећајне опаске”, каже Килмид

14.09.2025. 22:18
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
brajan
Фото: Printscreen Youtube/ Forbes Breaking News

Водитељ емисије Fox&Friends Брајан Килмид упутио је данас извињење због изјаве да би требало убити бескућнике који пате од менталних болести, рекавши да је тај коментар био '„изузетно безосећајан”'.

Tоком сегмента о убиству Украјинке, које је починио Афроамериканац са проблемима са менталним здрављем, Килмидов колега Лоренс Џонс рекао је да ментално оболели бескућници треба да прихвате програме лечења или да буду затворени.

 Килмид је додао да би послужила и „смртоносна ин‌јекција – или нешто слично”. 

 „Само их убијте'”, рекао је он, преноси Ројтерс.

 

 Килмид се извионио због тог коментара.

„Извињавам се због те изузетно безосећајне опаске. Свестан сам да се не понашају сви ментално болесни бескућници као што је то учинио починилац у Северној Каролини и да много бескућника заслужује нашу емпатију и саосећање”, рекао је водитељ Фокс њуза.

Тридесетчетворогодишњи мушкарац са дугим кривичним досијеом оптужен је за убиство украјинске избеглице Ирине Зарутске у возу у Северној Каролини, а његова мајка је рекла локалној телевизији да га је претходно присилно хоспитализовала и да му је дијагностикована шизофренија. 

бескућници увреда водитељ
Вести Свет
