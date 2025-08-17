heavy intensity rain
22°C
17.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕМИНУО ЧУВЕНИ ВОДИТЕЉ ПИПО БАУДО Легенда телевизије и човек који је 13 пута водио Санремо

17.08.2025. 08:18 08:37
Пише:
Дневник
Извор:
B92.net
Коментари (0)
da
Фото: Printscreen/Youtube/ Pippo Baudo in TV

Пипо Баудо, најпознатији италијански водитељ свих времена, преминуо је у 89. години живота.

Пипо Баудо био је ТВ водитељ који је обликовао италијанску телевизију и њене забавне емисије, који је "открио" низ талената кроз године од којих су многи постали и сами познати водитељи, а такође је и највише пута водио фестивал италијанске канцоне Санремо - и то чак 13 пута, преноси Глас Истре.

Рођен у Милителу 7. јула 1936. као Ђузепе Виторио Раимондо, дипломирао је, следећи очеву жељу, право, одувек је био задивљен светом спектакла па је још као студент је направио ту прве кораке, а спектаклу и телевизији се у потпуности посветио након дипломе.

Кратко је радио у позоришту, али његова највећа љубав ипак је била телевизија. Баудо је годинама, са разним емисијама, улазио у домове не само Италијана, него свуда где се, још у доба пре свих модерних средстава комуникација, "хватао" италијански сигнал.

"Доменица ин", "Фантастицо", "Серата д‘оноре", само су неке од емисија које је водио, а задњу "Доменица ин" водио је с пуних 80 година. Био је и уметнички управник италијанске државне телевизије РАИ.

водитељ преминуо италија
Извор:
B92.net
Пише:
Дневник
Култура Сцена
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај