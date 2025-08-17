ПРЕМИНУО ЧУВЕНИ ВОДИТЕЉ ПИПО БАУДО Легенда телевизије и човек који је 13 пута водио Санремо
Пипо Баудо, најпознатији италијански водитељ свих времена, преминуо је у 89. години живота.
Пипо Баудо био је ТВ водитељ који је обликовао италијанску телевизију и њене забавне емисије, који је "открио" низ талената кроз године од којих су многи постали и сами познати водитељи, а такође је и највише пута водио фестивал италијанске канцоне Санремо - и то чак 13 пута, преноси Глас Истре.
Рођен у Милителу 7. јула 1936. као Ђузепе Виторио Раимондо, дипломирао је, следећи очеву жељу, право, одувек је био задивљен светом спектакла па је још као студент је направио ту прве кораке, а спектаклу и телевизији се у потпуности посветио након дипломе.
Кратко је радио у позоришту, али његова највећа љубав ипак је била телевизија. Баудо је годинама, са разним емисијама, улазио у домове не само Италијана, него свуда где се, још у доба пре свих модерних средстава комуникација, "хватао" италијански сигнал.
"Доменица ин", "Фантастицо", "Серата д‘оноре", само су неке од емисија које је водио, а задњу "Доменица ин" водио је с пуних 80 година. Био је и уметнички управник италијанске државне телевизије РАИ.