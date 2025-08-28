ВОЈНА ПОМОЋ УКРАЈИНИ ПОД РУСКИМ НАДЗОРОМ Дронови стигли тамо где их нико није очекивао
Русија или њени посредници активно користе извиђачке дронове за праћење кључних рута у источној Немачкој преко којих Сједињене Државе и њихови савезници транспортују војну помоћ Украјини.
Циљ ових операција је прикупљање обавештајних података који би могли бити искоришћени за нове саботаже, односно, да се руским снагама пружи стратешка предност на бојном пољу, пише The New York Times.
Према речима америчких и других западних званичника, амерички и немачки званичници су већ разговарали о руским саботажним напорима. Ти разговори су укључивали размену информација која је довела до хапшења у мају тројице украјинских држављана оптужених за учешће у завери повезаној са Русијом.
Ове активности су део шире руске кампање која је обухватила паљење складишта у Великој Британији, напад на брану у Норвешкој и покушај пресецања подморских каблова у Балтичком мору. Низом таквих операција, Русија настоји да рат у Украјини приближи срцу Европе и поткопа подршку Кијеву.
Међутим, након што су достигле врхунац прошле године, руске саботаже су ове године значајно смањене, према речима стручњака и западних обавештајних званичника.
Верује се да је ово барем делимично резултат повећаних безбедносних мера широм Европе и заједничких напора америчких и европских обавештајних агенција да спрече нападе. Пад активности вероватно одражава и низ дипломатских иницијатива усмерених на преговоре о окончању сукоба у Украјини.
„Русима је сада теже да делују“, рекао је Сет Џоунс, виши сарадник Центра за стратешке и међународне студије. „Али није неразумно претпоставити да су Руси сада мало опрезнији како преговори одмичу.“