few clouds
28°C
07.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1718
usd
101.1584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВОЈСКА ИЗЛАЗИ НА УЛИЦЕ ВАШИНГТОНА? Трамп: "Наш главни град није безбедан, то мора да буде најбоље вођено место у земљи"

07.08.2025. 13:42 13:54
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
a
Фото: youtube prinstcrin/ NBC News

Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да разматра употребу Националне гарде за обезбеђење улица главног града Вашингтона, понављајући раније претње о могућем преузимању контроле над градском управом.

"Наш главни град није безбедан. Морамо да управљамо градом Вашингтоном. То мора да буде најбоље вођено место у земљи", рекао је Доналд Трамп.

Трампове изјаве, како наводи Ројтерс, уследиле су након инцидента током викенда у којем је нападнут млади сарадник из тзв. Министарства за ефикасност владе (Department of Government Efficiency – DOGE), некадашњег пројекта који је предводио милијардер Илон Маск, бивши Трампов саветник.

"Улепшаћемо град. Направићемо га прелепим. Штета је шта се све догађа, стопа криминала, пљачки, убистава и свега осталог. Нећемо то више дозволити. То укључује и могуће брзо ангажовање Националне гарде", истакао је Трамп.

Према подацима полицијске управе Града Вашингтона, криминал у првих седам месеци 2025. године опао је за 26 одсто у поређењу са истим периодом прошле године, објашњава Ројтерс.

Доналд Трамп вашингтон безбедност
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај