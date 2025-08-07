ВОЈСКА ИЗЛАЗИ НА УЛИЦЕ ВАШИНГТОНА? Трамп: "Наш главни град није безбедан, то мора да буде најбоље вођено место у земљи"
Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да разматра употребу Националне гарде за обезбеђење улица главног града Вашингтона, понављајући раније претње о могућем преузимању контроле над градском управом.
"Наш главни град није безбедан. Морамо да управљамо градом Вашингтоном. То мора да буде најбоље вођено место у земљи", рекао је Доналд Трамп.
Трампове изјаве, како наводи Ројтерс, уследиле су након инцидента током викенда у којем је нападнут млади сарадник из тзв. Министарства за ефикасност владе (Department of Government Efficiency – DOGE), некадашњег пројекта који је предводио милијардер Илон Маск, бивши Трампов саветник.
"Улепшаћемо град. Направићемо га прелепим. Штета је шта се све догађа, стопа криминала, пљачки, убистава и свега осталог. Нећемо то више дозволити. То укључује и могуће брзо ангажовање Националне гарде", истакао је Трамп.
Према подацима полицијске управе Града Вашингтона, криминал у првих седам месеци 2025. године опао је за 26 одсто у поређењу са истим периодом прошле године, објашњава Ројтерс.