Забрињавајуће истраживање: У ОБЛАЦИМА ПРИСУТНО ДЕСЕТИНЕ ТОНА ПЕСТИЦИДА Отровне материје круже француским необом

Истраживање је показало да су облаци много већи резервоар пестицида него што се очекивало, и да се сваког дана значајне количине активних супстанци - хербицида, инсектицида, фунгицида таложе на земљу кишом, као и да пестициди лутају кроз атмосферу и падају у облику кише или снега стотинама или чак хиљадама километара од места где су коришћени, прекривајући заправо целу планету коктелом отрова.



У студији, која ће бити објављена у октобарском издању часописа "Environmental Science & Technology", француско-италијански тим је први пут проценио количину активних супстанци - хербицида, инсектицида, фунгицида и њихових метаболита - које су присутне у облацима који круже изнад континенталне Француске.



Ауторка студије Анђелика Бјанко, истраживачица у Лабораторији за физичку метеорологију Универзитет Клермон-Оверњ, казала је да је очекивала да ће пронаћи "само неколико килограма" пестицида у облацима изнад Француске, а да се показало да, у зависности од облачности, између шест и 140 тона пестицида кружи француским небом.



Аутори студије су тражили скоро 450 супстанци у шест узорака облака узетих у различитим сезонама са врха Пуи де Дом у централној Француској, на надморској висини од око 1.500 метара, користећи објекте Глобалне физичке опсерваторије Клермон-Феран.



Нешто више од тридесет молекула супстанци је откривено у најмање једном узорку.



"Један од најалармантнијих аспеката ових резултата је да, у најмање трећини узорака, укупна концентрација пестицида прелази границу квалитета за воду за пиће", односно 0.5 микрограма по литру, казала је Бјанко.



Она је упозорила да ови резултати вероватно не приказују потпуну слику загађења облака јер глифосат, најшире коришћени пестицид у Француској и широм света, није могао бити откривен у узорцима.



Међу пронађеним супстанцама, неколико је забрањено, као што су атразин, хербицид забрањен у Европи 2003. године, и карбендазим, фунгицид који је уклоњен са тржишта 2008. године.



У узорцима су пронађени и инсектициди попут фипронила и перметрина, који су такође дуго забрањени.



"Присуство ових супстанци забрањених у Европи може се објаснити могућим транспортом на велике удаљености у облацима, из региона где се још увек користе", рекла је Бјанко.



Немачки истраживач Герхард Ламел из Института Макс Планк за хемију изјавио је да сматра ову студију "веома занимљивом и релевантном за разумевање судбине пестицида у атмосфери".



"Ово је прво истраживање које се бави циклусом пестицида у облацима користећи најсавременије методе. Ово истраживање би могло да инспирише и стимулише даља истраживања о атмосферској судбини и дистрибуцији пестицида у великим размерама, као и њиховим еколошким утицајима", закључио је Ламел.