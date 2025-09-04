ЗАПЛЕЊЕНО ВИШЕ ОД 9,3 ТОНЕ КОКАИНА Међу 26 ухапшених у више земља пао и Србин ПОГЛЕДАЈТЕ СПЕКТАКУЛАРНО ХАПШЕЊЕ (ВИДЕО)
Велика полицијска акција у Еквадору, подржана од стране Европола, резултирала је запленом више од 9,3 тоне кокаина и 26 хапшења у неколико земаља, потврђујући ефикасну борбу против криминалних мрежа које кријумчаре дрогу из Јужне Америке у Европу, наводи се на сајту Европола!
Наводе да је криминална мрежа користила приватне сигурносне компаније као параван за регрутовање особа већ повезаних са њиховом криминалном структуром.
"Ово им је омогућило да поставе поуздано особље у кључним лукама Еквадора, које остају критичне тачке за операције кријумчарења кокаина. Поред тога, мрежа је користила ове приватне сигурносне компаније за набавку оклопних возила и ватреног оружја, која су потом преусмеравана локалним криминалним групама широм Еквадора. Ове групе шире насиље и насилне смрти, покренуте територијалним сукобима око рута кријумчарења наркотика", наводи се на сајту Европола.
Истрага од 2020.
Европол је подржао истрагу коју су белгијске власти покренуле још 2020. године. Током прве оперативне фазе 22. априла 2020. у Белгији, ухапшено је 14 осумњичених, а заплењено је 4,6 тона кокаина и 10 комада ватреног оружја од стране Белгијске федералне полиције.
"Најновија оперативна фаза спроведена је ове седмице, 3. септембра 2025., у области Гвајакила у Еквадору. 12 циљаних осумњичених (11 Еквадораца и један држављанин Србије) ухапшено је, а извршено је више од 21 претреса кућа. Полицијски службеници заплијенили су 3 оклопна возила, 27.000 америчких долара у готовини, 5 комада ватреног оружја и 7 електронских уређаја током рација".
Падале тоне наркотика
"Ова вишегодишња истрага базирана је на информацијама прикупљеним са шифроване комуникационе платформе Sky ECC. Tokom протеклих година, полицијске власти нанеле су низ тешких удараца криминалној мрежи, запленивши укупно више од 9 344 килограма кокаина у 11 случајева. Ово укључује седам рација са укупно 4.125 килограма у Еквадору, једну велику заплену од 4.600 килограма у Белгији и три заплене у укупном износу од 619 килограма у Холандији", каже се у саопштењу.
Пре мање од годину дана, Европол је подржао акцију против криминалне групе са Западног Балкана, у складу са стратегијом за стратешко нарушавање мрежа кријумчарења наркотика и њихових ланаца снабдевања који утичу на Европску унију.
Погледајте акцију
"Мрежа коју су срушили у Еквадору ове седмице вероватно је снабдевала кокаином осумњичене ухапшене у претходној акцији, што потврђује међусобно повезан приступ полицијских власти", наводи се.
Наглашавају да овај успех не би био могућ без блиске и поуздане сарадње између полицијских власти ЕУ и Латинске Америке.
"Европол је пружио аналитичку подршку и олакшао размену информација између Белгије и Еквадора. Посвећена оперативна радна група Европола финансирала је слање колега из Еквадора у седиште Европола у Хагу, Холандија. Стручњак Европола за организовани криминал био је распоређен у Еквадор за најновији акциони дан, пружајући подршку рацијама са мобилном канцеларијом ради провере нових оперативних резултата у реалном времену", каже се у саопштењу.
200 милиона долара губитка
Разбијање ове банде резултирало је губицима од приближно 200 милиона долара. Након 15-месечне истраге, Национална полиција и Државно тужилаштво, у координацији са Европолом, разбили су банду повезану са трговином дрогом са огранцима у Европи, изјавио је министар унутрашњих послова Еквадора, Џон Рајмберг, који је потврдио да је међу ухапшенима и држављанин Србије.
Извршена је 21 рација у провинцијама Пичинча, Гвајас, Манаби, Лоха и Самора Чинчипе.
Према Рајмбергу, банда је користила контејнере легално основаних компанија у Еквадору за испоруку дроге у европске земље попут Грчке, Холандије, Белгије и Италије.
"Користили су контејнере компанија са дугогодишњим искуством у извозу. Ове компаније су претресене, а ми ћемо открити имена ових компанија повезаних са криминалном групом“, додао је Рајмберг.
Криминална организација је контејнере пунила дрогом различитим методама, како се наводи, користећи "слепу куку", "структуру огледала"...
Чланови ове банде били су задужени за све, од производне линије дроге до транспорта и извоза.
"Била је то потпуно свеобухватна организација; бавили су се свиме, од извоза дроге, транспорта, безбедности, до доласка дроге у луку“, додао је Рајмберг.
У истрази је учествовало 200 полицајаца, 16 тужилаца и агената Европола.
