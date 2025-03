"Свет је данас постао много сигурније место" ЗАВРШЕН РАЗГОВОР ПУТИНА И ТРАМПА Ево о чему су лидери причали скоро два сата

Разговарали су након што је из Беле куће саопштено да "никада нисмо били ближе мировном споразуму" у Украјини.

Трамп је у објави на својој друштвеној мрежи Трут соушал најавио разговор са Путином.

- Многи елементи коначног споразума су договорени, али много тога је још остало. Гине хиљаде младих војника и других. Свака недеља донесе смрт 2.500 војника, с обе стране и то мора да престане ОДМАХ - написао је Трамп.

По извештајима медија, руски лидер пристао је на обустављање дела ваздушних удара.

Under the leadership of President Putin and President Trump, the world has become a much safer place today! 🇷🇺🇺🇸🌍 Historic! Epic! #Russia #US #USRussia

