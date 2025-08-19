ЗЕЛЕНСКИ У БЕЛУ КУЋУ ДОШАО СА ПОКЛОНОМ Ево шта је уручио Трампу и Меланији
KИЈЕВ: Украјински председник Володимир Зеленски, на свом други састанак са председником Сједињених Америчких Држава Доналдом Трампом у Белој кући, дошао је са два посебна поклона: палицом за голф за председника и писмом за прву даму Меланију Трамп, објавио је бриселски Политико.
Палица за голф, која је била поклон украјинског војника Kостјантина Kартавцева, симболизовала је жртву војника који је изгубио ногу током рата, док је писмо које је написала прва дама Украјине Олена Зеленска за Меланију Трамп представљало захвалност за њене напоре у вези са враћањем отете украјинске деце.
Претходно је Трамп у петак предао руском председнику Владимиру Путину током сусрета на Аљасци писмо своје супруге Меланије у којем она изражава забринутост за украјинску децу.
Амерички председник је, са друге стране, изразио захвалност украјинском војнику, а Зеленском је приликом испраћаја дао симболичан сет кључева Беле куће.
Зеленски је током састанка овог пута показао већу дипломатску пажњу, поштујући америчке обичаје и дошавши у оделу, за разлику од посете у фебруару, оцењује бриселски портал.