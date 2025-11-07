ЗЕЛЕНСКИ ПРЕЛОМИО: Састанак Трампа и Путина подржаћу под условом да обезбеди прекид ватре
КИЈЕВ: Украјински председник Володимир Зеленски изјавио је данас да ће Украјина подржати састанак америчког председника Доналда Трампа и руског лидера Владимира Путина у Мађарској, под једним условом, а то је да се на састанку постигне споразум о прекиду ватре и крају рата.
Он је рекао да мађарски премијер Виктор Орбан, који је данас у Белој кући разговарао са Трампом, "жели да доведе Трампа у Мађарску како би се састао са руским диктатором".
"Знате наш став. Ако дође до састанка који дефинитивно обезбеди прекид ватре и крај рата, Украјина ће подржати одређене формате", рекао је Зеленски, преноси портал РБК Украјина.
Додао је да ако су такви састанци неопходни за бирачко тело мађарског премијера и не дају никакве резултате, онда их Украјина неће подржати.
"Наравно, састанци о нама и без нас су бесплодни, зато и не дају резултате", нагласио је Зеленски, коментаришући Орбанову изјаву да би састанак лидера САД и Русије у оквиру Будимпештанског самита о миру у Украјини "могао да се одржи сваког дана".
Зеленски је истакао и да мађарски премијер у посети Вашингтону како би "заштитио" зависност Мађарске од руске нафте и поручио Орбану да "мора да схвати да ће Украјина пронаћи начин да заустави испоруку руске нафте европским земљама".
"Он мора да разуме и наш став према овоме. Не можемо да дамо Русима прилику да зарађују на енергетици. Чак и тамо где нам се руке заврћу због одређених уговора, ми ћемо ипак пронаћи начин да у Европи нема руске нафте", нагласио је украјински лидер.
Према његовим речима, "веома је добро што су Сједињене Америчке Државе заинтересоване за смањење зависности Европе од руске нафте".
Како је навео, и Украјина је такође веома заинтересована за то.
Зеленски је рекао да Орбан стално позива "разне важне играче" да утичу на Украјину.
"Мађарски премијер треба да гради своју предизборну кампању не на мржњи према Украјини, већ на пријатељству. Може да затражи помоћ око енергетског проблема. Нећемо дозволити Русима да тамо продају нафту", поручио је Зеленски.
Недавно је председник САД увео санкције руским нафтним гигантима Лукоилу и Росњефту, што је значајно отежало извоз нафте из Русије у друге земље.
Орбан је најавио да ће током данашње посете Вашингтону затражити од Трампа изузеће од санкција против Русије за Мађарску.
Амерички председник је раније данас рекао да разматра изузеће од санкција за руску нафту за Мађарску пошто та земља, како је навео, нема других опција.