ЗЕЛЕНСКИ ТРАЖИ ГАРАНЦИЈЕ Америка и Европа улазе у историјски безбедносни пакт са Украјином
ВАШИНГТОН: Украјински председник Володимир Зеленски изјавио је да је разговор са америчким председником Доналдом Трампом и европским лидерима у Белој кући у понедељак укључивао планове да Украјина купи америчко оружје у вредности од 90 милијарди долара путем европског финансирања, као део безбедносних гаранција земље.
Рекао је да би други део гаранција укључивао производњу дронова у Украјини, од којих би неке купиле САД.
Зеленски је изјавио да су разговори о безбедносним гаранцијама кључни за окончање рата са Русијом, истичући да ће те гаранције бити полазна тачка за постизање мира.
"Разговарали смо о безбедносним гаранцијама. Ово је кључно питање и полазна тачка за окончање рата", рекао је Зеленски, додајући да је важно да Сједињене Америчке Државе пошаљу јасан сигнал да ће бити међу земљама које ће помагати, координирати и учествовати у пружању тих гаранција, пренео је Ројтерс.
Зеленски је нагласио да је, иако детаљи још нису у потпуности разрађени, политичка воља и одлуке већ донете.
Он је на конференцији за новинаре након састанка у Белој кући, напоменуо је да је ово још увек предмет дискусије и да није постигнут никакав формални договор.
Споразум ће бити формализован током наредне недеље или 10 дана, рекао је.
Претходно је лист "Фајненшел тајмс" објавио да ће Украјина обећати да ће да купи америчко оружје у вредности од 100 милијарди долара, које ће финансирати Европа, као део споразума о добијању гаранција од Сједињених Америчких Држава за своју безбедност након постизања мировног споразума са Русијом.
Позивајући се на документ у који је имао увид, лист је навео да би, према предлозима, Украјина и САД такође постигле споразум вредан 50 милијарди долара за производњу дронова са украјинским компанијама.
Kијев је поделио предлоге за нове безбедносне споразуме са САД на списку тема за разговор са европским савезницима уочи састанка са америчким председником Доналдом Трампом у Белој кући, рекла су четири добро обавештена извора.
У документу се не наводи које оружје Украјина тражи да набави као део споразума, али је Kијев јасно ставио до знања да жели да купи најмање 10 америчких система противваздушне одбране "патриот", заједно са другим ракетама и опремом, наводи британски лист.
Начелник Здруженог генералшатаба америчке војске генерал Ден Kејн активно ради са својим тимом на дефинисању могућих безбедносних гаранција за Украјину, потврдио је за ЦНН неименовани добро упућени амерички војни извор и додао да се припреме одвијају у оквиру самита који се данас одржава у Белој кући.
Зеленски је говорио и о могућим састанцима са Русијом, истичући да је председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп контактирао руску страну како би разговарали о могућим дипломатским гаранцијама.
Русија је предложила билатерални састанак између Украјине и Русије, а касније и трилатерални сусрет са лидерима САД и Украјине.
Зеленски је потврдио да је Украјина спремна за све формате састанака на нивоу лидера, јер само на том нивоу могу бити решена "најважнија и најсложенија питања".
"Спремни смо за билатерални састанак са Путином, а након тога очекујемо трилатерални састанак. Међутим, све зависи од тога како ће проћи билатерални састанак", закључио је Зеленски.