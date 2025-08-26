clear sky
ЗЕЛЕНСКОМ ДОСТА РАТОВАЊА: „Са стране Украјине све ће бити максимално спремно да се оконча рат“

26.08.2025. 22:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: Tanjug/ AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЈЕВ: Украјински председник Володимир Зеленски најавио је данас да ће током ове недеље представници те земље имати више међународних контаката, који би могли бити корак ка окончању рата са Русијом, као и да ће са стране Украјине "све бити максимално спремно да се оконча рат".

"Ове недеље биће контаката са Турском, биће контаката са земљама Залива, са европским земљама, које могу бити платформе за разговор са Русима", рекао је Зеленски у вечерњем видео обраћању, преноси Укринформ.

Он је казао да је важно да земље партнери Украјине ово потврде.

"И у будућности ће све зависити искључиво од воље светских лидера, пре свега Сједињених Америчких Држава, да изврше притисак на Русију", нагласио је Зеленски.

Према његовим речима, потребни су нови кораци, и нови притисак кроз санкције и царине, како би се Русија приморала да оконча рат.

"Управо сам одржао састанак са дипломатским тимом - Министарством спољних послова, Канцеларијом, свима. Припремамо нове контакте са лидерима земаља партнера. Очекујемо да ће наредне недеље бити веома активне", додао је Зеленски.

 

владимир зеленски Рат у Украјини
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
