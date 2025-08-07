ЗЕМЉОТРЕС ЈАЧИНЕ 6,2 РИХТЕРА ПОГОДИО ТАЈВАН Још нема извештаја о штети (ВИДЕО)
07.08.2025. 10:32 10:38
ТАЈПЕЈ: Земљотрес јачине 6,2 Рихтера погодио је обалу кинеске области Тајвана, 128 километара североисточно од острва, саопштила је Тајванска централна метеоролошка администрација.
Земљотрес је изазвао подрхтавање зграда у граду Тајпеј и остатку острва, а епицентар се налазио на дубини од 88,1 километара.
За сада нема извештаја о евентуалној штети нити повређенима.
🚨 BREAKING: Moderate earthquake strikes Taiwan's eastern waters at 3:45 PM! Northern regions including Taipei, Keelung, New Taipei, Taoyuan & Yilan feel intensity level 3+ shaking.
★ https://t.co/d1zMSv2P6N ★ pic.twitter.com/SXm2JPCqTX
— TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) August 7, 2025