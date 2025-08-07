overcast clouds
ЗЕМЉОТРЕС ЈАЧИНЕ 6,2 РИХТЕРА ПОГОДИО ТАЈВАН Још нема извештаја о штети (ВИДЕО)

07.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
ТАЈПЕЈ: Земљотрес јачине 6,2 Рихтера погодио је обалу кинеске области Тајвана, 128 километара североисточно од острва, саопштила је Тајванска централна метеоролошка администрација.

Земљотрес је изазвао подрхтавање зграда у граду Тајпеј и остатку острва, а епицентар се налазио на дубини од 88,1 километара.

За сада нема извештаја о евентуалној штети нити повређенима.

