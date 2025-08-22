ЗЕМЉОТРЕС ЈАЧИНЕ 7,5 СТЕПЕНИ ИЗМЕЂУ ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ И АНТАРКТИКА Чиле издао упозорење НА ЦУНАМИ
ВЕЛИНГТОН: Земљотрес јачине 7,5 погодио је данас Дрејков пролаз, водена површина између јужног врха Јужне Америке и Антарктика.
Чиле је издао упозорење на цунами за чилеанску антарктичку територију, док су Нови Зеланд и САД објавили да нема опасности од цунамија.
Морнаричка хидрографска и океанографска служба Чилеа издала је упозорење на цунами за чилеанску антарктичку територију након земљотреса магнитуде 8,0.
Европско-медитерански сеизмолошки завод објавио је да епицентар земљотреса јачине 7,5 степени 717 км југоисточно од аргентинског града Усхуаије, који има око 58.000 становника, 706 километара северозападно од града Толуина на аргентинском острву Огњена земља на дубини од 10 километара.
Национална служба за ванредне ситуације (НЕМА) саопштила је да нема претње од цунамија за Нови Зеланд након земљотреса магнитуде 7,5 степени Рихтерове скале који је данас погодио Дрејков пролаз, објавио је портал рнз.цо.нз.
Новозеландска Национална агенција за управљање ванредним ситуацијама саопштила је да је земљотрес магнитуде 8 степени Рихтерове скале погодио Дрејков пролаз у петак у 14.16 часова по новозеландском времену на дубини од 10 км. Након процене, НЕМА је саопштила да нема претње од цунамија за Нови Зеланд.
Амерички геолошки завод је првобитно пријавио земљотрес магнитуде 8 степени Рихтерове скале, али је касније ревидирао извештај на 7,5 степени Рихтерове скале.
И амерички метеоролози су отказали претњу од цунамија након земљотреса.
"Више не постоји претња од цунамија услед овог земљотреса", саопштио је Центар за упозоравање на цунами Америчке метеоролошке службе.
Дрејков пролаз је водено подручје које се налази између јужног врха Јужне Америке и Антарктика. Налази се око 7.645 км од Новог Зеланда.