ЗЕМЉОТРЕС ОД 6,1 ПО РИХТЕРУ СРУШИО МОСТ Оштећене куће, црква, аеродром...
ЏАКАРТА: Земљотрес јачине 6,1 степен Рихтерове скале погодио је јутрос најисточнији регион Индонезије, Папуу, изазвавши штету у приобалном граду Набире, али није било људских жртава.
Према речима шефа Националне агенције за ублажавање катастрофа, Сухарјанта, најмање две куће и главни мост у Набиреу су се срушили, а мања оштећења претрпели су владини објекти, цркве и аеродром, пренео је АП.
"Ситуација је под контролом и све је подложно надзору", рекао је Сухарјанто у видео-поруци.
Према подацима Америчког геолошког завода, епицентар земљотреса био је 28 километара јужно од Набиреа, на дубини од 10 километара.
Индонежанска агенција за метеорологију, климатологију и геофизику саопштила је да нема опасности од цунамија, јер је епицентар био на копну.
Папуа је претходно била погођена смртоносним земљотресима, укључујући оне из 2004. године, који су узроковали бројне жртве и штету.
Индонезију, која се налази на сеизмички активном подручју, често погађају земљотреси и вулканске ерупције.