ТАКВА БРУТАЛНОСТ ПРЕМА ЈЕДНОЈ МЕДИЈСКОЈ ЕКИПИ ЈЕ НЕЗАПАМЋЕНА Вучевић оштро осудио напад блокадера на новинаре ТВ Информера НЕЋЕ ИМ УСПЕТИ ДА УБИЈУ ИСТИНУ О ОВОМ ФАШИСТИЧКОМ ПИРУ

16.08.2025. 07:52 09:32
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
милош
Фото: принтскрин инстаграм/ milosvucevic

Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић оштро је осудио напад блокадера на екипу ТВ Информера која је извештавала са протеста у Новом Саду.

- Буквално су их линчовали док су радили свој новинарски посао, новинару и сниматељу нанели су тешке телесне повреде и уништили им опрему. Оваква бруталност према једној медијској екипи није запамћена. Новинари који преносе истину, а не дириговане пароле из неких центара моћи, буквално су им постали “врећа за ударање - рекао је Вучевић. 

Вучевић захтева хитну реакцију надлежних поводом овог напада.

- Неће им успети да убију истину о овом фашистичком пиру који блокадери већ неколико ноћи спроводе у Новом Саду! Влади и Петру желим брз опоравак. Нема предаје! Победиће Србија - поручио је Вучевић. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

 

Милош Вучевић
Вести
