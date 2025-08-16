ТАКВА БРУТАЛНОСТ ПРЕМА ЈЕДНОЈ МЕДИЈСКОЈ ЕКИПИ ЈЕ НЕЗАПАМЋЕНА Вучевић оштро осудио напад блокадера на новинаре ТВ Информера НЕЋЕ ИМ УСПЕТИ ДА УБИЈУ ИСТИНУ О ОВОМ ФАШИСТИЧКОМ ПИРУ
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић оштро је осудио напад блокадера на екипу ТВ Информера која је извештавала са протеста у Новом Саду.
- Буквално су их линчовали док су радили свој новинарски посао, новинару и сниматељу нанели су тешке телесне повреде и уништили им опрему. Оваква бруталност према једној медијској екипи није запамћена. Новинари који преносе истину, а не дириговане пароле из неких центара моћи, буквално су им постали “врећа за ударање - рекао је Вучевић.
Вучевић захтева хитну реакцију надлежних поводом овог напада.
- Неће им успети да убију истину о овом фашистичком пиру који блокадери већ неколико ноћи спроводе у Новом Саду! Влади и Петру желим брз опоравак. Нема предаје! Победиће Србија - поручио је Вучевић.