(ВИДЕО) НОВОСАЂАНИ ПРОТИВ БЛОКАДА МАСОВНО ИЗАШЛИ ДА ДАЈУ ПОДРШКУ СРПСКОМ НАРОДУ НА КиМ Шаљу се поруке мира и јединства Српском Атином
11.10.2025. 16:24 17:39
У Новом Саду се код Шератона већ окупљају грађани који су против блокада, а колони ће се у 17.00 часова придружити лидер СНС Милош Вучевић и министарка привреде Адријана Месаровић, као и председница Покрајинске владе Маја Гојковић
Велики број грађана кренуо је да се окупља на три локације у нашем граду на Булевару Европе, Булевару Војводе Степе и у Сремској Каменици.
Грађани су дошли да дају подршку српском народу на Косову и Метохији пред којима су сутра локални избори.
Поворка шаље поруку мира да је доста са блокадама и бољи живот Срба на Космету.