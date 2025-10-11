overcast clouds
(ВИДЕО) НОВОСАЂАНИ ПРОТИВ БЛОКАДА МАСОВНО ИЗАШЛИ ДА ДАЈУ ПОДРШКУ СРПСКОМ НАРОДУ НА КиМ Шаљу се поруке мира и јединства Српском Атином

11.10.2025. 16:24 17:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Милош
Фото: Дневник/Скриншот Информер ТВ

У Новом Саду се код Шератона већ окупљају грађани који су против блокада, а колони ће се у 17.00 часова придружити лидер СНС Милош Вучевић и министарка привреде Адријана Месаровић, као и председница Покрајинске владе Маја Гојковић

Велики број грађана кренуо је да се окупља на три локације у нашем граду на Булевару Европе, Булевару Војводе Степе и у Сремској Каменици.

Adrijana
Фото: Дневник

Грађани су дошли да дају подршку српском народу на Косову и Метохији пред којима су сутра локални избори. 

скуп
Фото: Дневник

Поворка шаље поруку мира да је доста са блокадама и бољи живот Срба на Космету.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Новосађани грађани против блокада
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
