ЧУВЕНИ ЕКОНОМСКИ МАГ УПАЛИО АЛАРМ! Вештачка интелигенција изазваће колапс финансијског система!

Далио упозорава да ће АИ променити глобална тржишта брже и дубље него што ико може да претпостави. Према његовим речима, "они који буду разумели како функционише ова технологија и искористили је на прави начин, изградиће богатство које ће трајати генерацијама".

Шта доноси АИ финансијама?

Далио истиче да АИ не само што аутоматизује рутинске послове, већ у потпуности мења начин доношења инвестиционих одлука и управљања ризицима. Захваљујући огромној брзини и моћи обраде података, АИ може довести до:

- Великих поремећаја у банкарском сектору, где ће рачунарски алгоритми преузети кључне функције,

- Нестабилности на тржиштима, јер аутоматизовани системи могу изазвати неочекиване реакције,

- Потпуног преокрета у инвестиционим стратегијама, са новим финансијским инструментима и знатно бржим циклусима добитака и губитака.

Ray Dalio's latest prediction is insane:



"AI will collapse the financial system as we know it."



Those who understand how it works will build generational wealth.



Time is running out. Here are his 4 ways to prepare: ⬇️ pic.twitter.com/HTUksEbMnA

— Fernando Cao (@thefernandocz) July 8, 2025