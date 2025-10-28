САРАЂУЈУ НА РАЗВОЈУ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА Nvidia ће купити акције Нокие у вредности од милијарду долара
28.10.2025. 17:22 17:31
Компанија Nvidia купиће акције Нокие у вредности од милијарду долара у оквиру шире стратешке сарадње две компаније, саопштила је данас компанија.
Две фирме су такође договориле партнерство за развој нове генерације 6G мобилних технологија, преноси CNBC.
Нокиа ће издати више од 166 милиона нових акција, а прикупљена средства биће искоришћена за планове у области вештачке интелигенције и друге корпоративне потребе.
Нокиа, финска компанија позната по својим раним мобилним телефонима, последњих година углавном снабдева телеком оператере 5G опремом.