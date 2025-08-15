АУТО ПУТ ДО ЈАДРАНА СВЕ БЛИЖИ Србија креће у преговоре са Кинезима РОК ЗА ЗАВРШЕТАК, ТРИ ГОДИНЕ
Србија планира у наредне три године да покрене изградњу ауто-пута од Пожеге до границе с Црном Гором, чиме ће домаћа деоница будућег Коридора 11 бити комплетирана.
Влада Србије формирала је две радне групе за преговоре с кинеском компанијом China Road and Bridge Corporation (ЦРБЦ) о изградњи два важна путна правца
У питању су деоница Пожега – Дуга Пољана, која је део ауто-пута Е-763 (Београд – Јужни Јадран), као и деоница Пожега – Мачкат, која припада пројекту изградње ауто-пута Београд – Сарајево. Одлука је објављена у Службеном гласнику Владе Србије 8. августа.
Ауто-пут до Црне Горе и његове карактеристике
Ова траса, укупне дужине 269 километара, повезаће Београд с Јадранским морем.
Пројекат би требало да буде завршен у року од три године, а деоница од Пожеге до Бољара биће дуга 106,3 километра, с укупно 11 планираних деоница. Најкомплекснији део је деоница од Пожеге до Дуге Пољане, на којој је планирана изградња 72 моста (укупне дужине 35 км) и 10 тунела (укупне дужине скоро 17 км).
Ауто-пут ће имати по две саобраћајне траке и једну зауставну траку у оба смера, с пројектованом брзином до 120 км/х. Већи део трасе пролази ван урбаних средина. Паралелно с овим преговорима, у току је и завршетак деонице од Прељине до Пожеге, дуге 30,9 километара, чијим ће се отварањем пут од Београда до Пожеге скратити на сат и по.
Задаци радних група и преговарачи
Влада Србије основала је радне групе чији је задатак да сарађују с компанијом ЦРБЦ и дефинишу вредност радова, као и основне елементе уговора. На челу обе радне групе је Мирослав Алемпић, вршилац дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја иобрађене инфраструктуре. Очекује се да ће Министарство грађевинарства пружати стручну и административну подршку током преговора.
Након завршетка преговора, радне групе ће Влади поднети извештај с кључним елементима комерцијалног уговора и препорукама за даље кораке.
