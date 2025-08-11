ЕВО КОЈИ ЗАНАТ СЕ ПОНОВО ИСПЛАТИ, ЗА 10 МИНУТА СЕ ЗАРАДИ 1.000 ДИНАРА Муштерије стално стижу, као на покретној траци
Проналажење искусних кројача, представља изазов.
Кројачки занат поново добија на значају, а потражња за услугама поправке, али и израде уникатне одеће, расте. Ова професија привлачи све више муштерија, а о томе сведоћи Јела Симовић, искусна кројачица из Београда. Према њеним речима, ситуација се у кројачком занату није много променила у односу на раније, али верује да је сада прави тренутак за експанзију.
"Мислим да ситуација раније и данас није нарочито другачија. Чини ми се да сада тек долази до неке експанзије и исплативости", каже Симовићева. Њена радња, у којој се тражи и нова радница, увек је пуна муштерија, пише Политика.
Проналажење искусних радника, међутим, представља изазов. Многи се пријављују са мало искуства, док послодавци траже "готове" кројаче са богатим знањем и вештинама.
Слично искуство има и Суада Антић, кројачица у пензији која ради од куће. Она истиче да је тешко бити конкурентан бутицима и интернет продавницама, чије су цене знатно ниже. Ипак, верује да ће квалитет, стрпљење и љубав према послу, који су суштина кројачког заната, опстати. "Има ту неке лепоте кад видите да се неко насмеши у нечем што сте ви направили. То је највећа награда", закључује Антићева.
Најчешће тражене услуге су скраћивање, сужавање и замена рајсфершлуса. Ове корекције су исплативије за кројаче у односу на кројење нове одеће, које захтева више времена и материјала. Симовићева истиче да се цене прилагођавају конкуренцији, а да су њихове услуге повољне и брзе.
Према ценовницима, замена рајсфершлуса кошта око 700 динара за панталоне, док за јакне цена иде до 2.000 динара. Скраћивање панталона је од 500 до 700 динара, а сужавање од 800 до 1.000 динара. Шивење нове одеће је скупље: сукња или панталоне коштају око 3.500 динара, док за хаљину треба издвојити од 7.000 до 12.000 динара.