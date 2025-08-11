clear sky
ЕВО КОЈИ ЗАНАТ СЕ ПОНОВО ИСПЛАТИ, ЗА 10 МИНУТА СЕ ЗАРАДИ 1.000 ДИНАРА Муштерије стално стижу, као на покретној траци

11.08.2025. 15:34 15:45
Пише:
Дневник
Извор:
(Мондо, Политика)
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Проналажење искусних кројача, представља изазов.

Кројачки занат поново добија на значају, а потражња за услугама поправке, али и израде уникатне одеће, расте. Ова професија привлачи све више муштерија, а о томе сведоћи Јела Симовић, искусна кројачица из Београда. Према њеним речима, ситуација се у кројачком занату није много променила у односу на раније, али верује да је сада прави тренутак за експанзију.

"Мислим да ситуација раније и данас није нарочито другачија. Чини ми се да сада тек долази до неке експанзије и исплативости", каже Симовићева. Њена радња, у којој се тражи и нова радница, увек је пуна муштерија, пише Политика.

Проналажење искусних радника, међутим, представља изазов. Многи се пријављују са мало искуства, док послодавци траже "готове" кројаче са богатим знањем и вештинама.

Слично искуство има и Суада Антић, кројачица у пензији која ради од куће. Она истиче да је тешко бити конкурентан бутицима и интернет продавницама, чије су цене знатно ниже. Ипак, верује да ће квалитет, стрпљење и љубав према послу, који су суштина кројачког заната, опстати. "Има ту неке лепоте кад видите да се неко насмеши у нечем што сте ви направили. То је највећа награда", закључује Антићева.

Најчешће тражене услуге су скраћивање, сужавање и замена рајсфершлуса. Ове корекције су исплативије за кројаче у односу на кројење нове одеће, које захтева више времена и материјала. Симовићева истиче да се цене прилагођавају конкуренцији, а да су њихове услуге повољне и брзе.

Према ценовницима, замена рајсфершлуса кошта око 700 динара за панталоне, док за јакне цена иде до 2.000 динара. Скраћивање панталона је од 500 до 700 динара, а сужавање од 800 до 1.000 динара. Шивење нове одеће је скупље: сукња или панталоне коштају око 3.500 динара, док за хаљину треба издвојити од 7.000 до 12.000 динара.

 

 

кројачица занат зарада
