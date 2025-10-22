КРАЈ ЈЕФТИНИХ КРПИЦА НА ШЕЈНУ И ТЕМУУ Европа уводи нове порезе на "брзу моду"
Европска унија и поједине државе чланице спроводе низ пореза и закона који мењају начин на који функционише модна индустрија
За израду једне памучне мајице потроши се око 2.700 литара воде што је количина коју просечна особа попије за три године, пише Euronews Green. И док робне марке „брзе моде“ нуде јефтину одећу по најновијем тренду, цена за планету и економију постаје превисока. Просечан Европљанин годишње створи 12 килограма текстилног отпада, а тек један одсто се рециклира у нову гардеробу.
Зато Европска унија и поједине државе чланице спроводе низ пореза и закона који мењају начин на који функционише модна индустрија и циљају директно у њен профитни модел, пише Бонитет.
Крај пореских олакшица за брзу моду
До 2021. године, милиони пакета са платформи попут Шејн и Тему, вредни испод 22 евра, стизали су у Европу без плаћања ПДВ-а. Тиме су имали нефер предност у односу на домаће произвођаче. Сада ЕУ предлаже и додатну накнаду од два евра по пошиљци, као и укидање ослобађања од царине за поруџбине испод 150 евра.
Ове мере, које би највише погодиле кинеске гиганте е-трговине (91 одсто свих пакета испод 150 евра долази из Кине), спречиће злоупотребе и смањити доток нискоквалитетне одеће произведене под лошим радним условима. Поред тога, нова Директива 2024/825 против “greenwashinga” ступиће на снагу 2026. године. Брендови више неће смети да се рекламирају као “еко” или “карбон неутрални” без доказа и транспарентних података о трајности и могућности поправке одеће.Француска је прва у Европи увела порез на брзу моду. Од 2025. године, ултра јефтини брендови плаћаће додатних пет евра по комаду, а до 2030. тај износ расте на 10 евра. Порез зависи од еколошког утицаја сваке компаније и неће прелазити 50 одсто цене производа без ПДВ-а. Циљ је јасан: робне марке које производе трајну и рециклабилну гардеробу биће награђени, а они који тржиште затрпавају “сезонским смећем” платиће више.
Шведска је смањила ПДВ на поправку одеће и обуће са 25 на 12 одсто, Холандијага држи на девет процената док Француска уводи додатне ваучере за поправке у сертификованим радионицама. Идеја је да замена рајсфершлуса буде јефтинија од куповине нове јакне.
У Шпанији, нови закон из 2025. обавезује робне марке да финансирају системе за рециклажу и објављују податке о трајности својих производа. Међутим, пореске мере попут француских још нису уведене, па земља заостаје у фискалном делу борбе против брзе моде.
Ове мере већ мењају тржиште. Уклањање пореских рупа изједначило је услове, док смањени ПДВ на поправке оживљава локалне радионице и мале занате. Француски порез ће повећати цене једнократне гардеробе и натерати брендове да улажу у дизајн, материјале и рециклирање.Европа овим курсом поставља нови стандард одрживе потрошње где је трајна одећа инвестиција, а “брза мода” постаје скупа навика, пишу Гардиан и Ле Монд.