КОЛЕКЦИОНАРСКА ГРОЗНИЦА
МОЖДА БАШ ВАША ПОЛИЦА КРИЈЕ КАСЕТЕ ВРЕДНЕ ХИЉАДЕ ЕВРА Ево које су посебно тражене, а за које бисте могли добити позамашну суму
Некада јефтине музичке касете данас су постале изузетно тражене, а њихова вредност достиже и неколико хиљада евра.
Ово је део ширег тренда поновног раста тржишта винтиџ предмета, где носталгија и реткост значајно подижу цене. У ери дигиталних платформи, све већи број колекционара тражи ове аналогне формате због њиховог јединственог шарма.
Највредније касете
Нису све касете подједнако тражене, а кључни фактор је реткост издања. Највећу вредност достижу касете које је тешко пронаћи и које имају историјску важност у музици:
Xero (1997) – прво демо издање бенда који је касније постао Linkin Park, продаје се за неколико хиљада евра.
The Madonna Collection (1987) – упркос масовном штампању, због ограничене доступности на појединим тржиштима достиже високе цене.
Floral Shoppe (2012) – култни vaporwave албум Macintosh Plus-а, готово га је немогуће пронаћи у оригиналном издању.
Year Zero + Unreleased Material (1996) – касета са необјављеним нумерама извођача Buck 65, права посластица за колекционаре.
Фактори који утичу на цену и где их продати
Вредност касете зависи од више фактора: очуваности (оригинална кутија, стање траке), исправности репродукције и популарности извођача. Најређе и најбоље очуване касете могу да се продају за суме које превазилазе просечну плату, а неке чак и за износе за које би се могао купити мањи стан.
За продају се најчешће користе глобалне платформе попут eBaya и Catawikija, као и локални огласи и друштвене мреже. Тржиште константно расте, а колекционари су спремни да плате високе цене за ретке примерке.