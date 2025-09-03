light rain
КОЛЕКЦИОНАРСКА ГРОЗНИЦА

МОЖДА БАШ ВАША ПОЛИЦА КРИЈЕ КАСЕТЕ ВРЕДНЕ ХИЉАДЕ ЕВРА Ево које су посебно тражене, а за које бисте могли добити позамашну суму

03.09.2025. 16:03 16:20
Пише:
Дневник
Извор:
Каматица.рс
касете
Фото: Ilustracija pixabay/pexels

Некада јефтине музичке касете данас су постале изузетно тражене, а њихова вредност достиже и неколико хиљада евра.

Ово је део ширег тренда поновног раста тржишта винтиџ предмета, где носталгија и реткост значајно подижу цене. У ери дигиталних платформи, све већи број колекционара тражи ове аналогне формате због њиховог јединственог шарма.

Највредније касете

Нису све касете подједнако тражене, а кључни фактор је реткост издања. Највећу вредност достижу касете које је тешко пронаћи и које имају историјску важност у музици:

Xero (1997) – прво демо издање бенда који је касније постао Linkin Park, продаје се за неколико хиљада евра.

The Madonna Collection (1987) – упркос масовном штампању, због ограничене доступности на појединим тржиштима достиже високе цене.

Floral Shoppe (2012) – култни vaporwave албум Macintosh Plus-а, готово га је немогуће пронаћи у оригиналном издању.

Year Zero + Unreleased Material (1996) – касета са необјављеним нумерама извођача Buck 65, права посластица за колекционаре.

Фактори који утичу на цену и где их продати

Вредност касете зависи од више фактора: очуваности (оригинална кутија, стање траке), исправности репродукције и популарности извођача. Најређе и најбоље очуване касете могу да се продају за суме које превазилазе просечну плату, а неке чак и за износе за које би се могао купити мањи стан.

За продају се најчешће користе глобалне платформе попут eBaya и Catawikija, као и локални огласи и друштвене мреже. Тржиште константно расте, а колекционари су спремни да плате високе цене за ретке примерке.

Каматица

Извор:
Каматица.рс
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
