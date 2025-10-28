НА ПУМПАМА У ОВОЈ ЗЕМЉИ НОВО ПРАВИЛО! Без документа нема куповине, ово ће заштитити и запослене и купце
Мера је резултат договора индустријских удружења како би се спречили сукоби између запослених и купаца
Од 1. октобра 2025. године на бензинским пумпама у Холандији ступају на снагу нова правила за проверу старосне доби. Свако ко жели да купи цигарете мораће обавезно да покаже личну карту, без обзира на то колико има година.
Мера није нови закон, већ заједнички договор више струковних удружења. Повод за пооштравање контроле била је учестала критика досадашњег система.
Запослени на бензинским пумпама и раније су били у обавези да провере да ли купци дуванских производа имају најмање 18 година, али је та обавеза често доводила до сукоба са купцима.
Због тога су се удружења BOVAG, VEMOBIN, NOVE и Drive договорила о јединственом решењу: од 1. октобра 2025. на свим бензинским пумпама које су део система важиће правило – без доказа о старости нема продаје дувана, чак ни ако купац очигледно изгледа старије.
Према удружењу BOVAG, нова правила треба да растерете запослене и спрече расправе.
"Јединствена провера старости спречава свађе и обезбеђује већу сигурност у свакодневном раду", наводи се у саопштењу.
Старост се проверава путем важећег идентификационог документа или дигиталне провере старости.
Ова мера се уклапа у дугорочну политику холандске владе против пушења. Продаја цигарета у супермаркетима већ је забрањена 2024. године, а од 2030. ни бензинске пумпе више неће смети да продају дуванске производе. Тада ће се цигарете моћи купити само у специјализованим продавницама.
Циљ ових постепених ограничења јесте значајно смањење потрошње дувана у земљи. Поред забране продаје, влада се ослања и на повећање пореза и ограничење оглашавања.
Представници индустрије очекују да ће се нова обавеза показивања личне карте свакако укинути до 2030, када бензинске пумпе више не буду продавале цигарете.
Многи купци реагују са неразумевањем. Посебно старији грађани сматрају претеривањем то што и они морају да показују личну карту.
Власници бензинских пумпи, пак, истичу важност заштите запослених и упозоравају на могуће новчане казне – они који не поштују обавезу провере ризикују санкције, преноси Б92.
Нова правила односе се и на туристе из Немачке: свако ко у Холандији жели да купи цигарете треба да има личну карту при руци. За куповину горива или других производа ова обавеза не важи.