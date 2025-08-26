НЕЋЕ ДОЋИ ДО НОВИХ ЦЕНОВНИХ УДАРА Бајатовић: Санкције НИС-у биће поново одложене, нови гасни аранжман са Русијом повољан НИС ИМА ЗАЛИХЕ, НИСМО УГРОЖЕНИ
Генерални директор Србијагаса Душан Бајатовић изјавио је данас да је оптимистичан по питању новог одлагања санкција НИС-у и да остаје да се види да ли ће бити одложене на месец данас или дуже и нагласио да неће бити ценовних удара нити несташице нафте.
САД су крајем јула пети пут одложиле пуну примену санкција НИС-у до 27. августа, а према оцени Бајатовића ситуација је тада била ''политички затегнута'', док је сада повољнија.
''Говорило се о увођењу 500 одсто санкција за оне који сарађују са Русима, а сада тога нема. Био је састанак на Аљасци и то јесу политички детаљи који могу утицати на одлуку ОФАК-а јер су санкције политичке'', рекао је Бајатовић за РТС.
Како каже, највећа нада је у договору председника САД Доналда Трампа и председнице Европске комисије Урсуле фон дер Лајен о томе да Европа три године унапред мора да купи 250 милијарди енергената на годишњем нивоу, што, према оцени Бајатовића, није могуће без сарадње са Русијом.
''Америка јесте највећи произвођач гаса и нафте на свету, али је и највећи потрошач. Догађаји на Блиском истоку стварају одређене ризике, а ако желе да то испуне, мораће да сарађују са Русијом'', рекао је Бајатовић и додао да постизање мира у Украјини није везано само за престанак рата већ и за скидање санкција.
На питање шта је за Србију дугорочно решење око НИС-а, Бајатовић је рекао да је важно неколико ствари за пословање и одрживост те компаније и да је, да би се ушло у зону делистирања, односно скидања санкција, НИС понудио промену у управљању компанијом, али не у власничкој структури.
''Када је прошли пут ОФАК доносио одлуку о одлагању санкција на месец дана, они нису третирали то што је суштински већ урађено у НИС-у и биће додатно урађено , ако се ОФАК са тим сложи. То није само оно што Руси као већински власници желе да виде у овом моменту него са тим мора да се сложи и америчка страна, односно ОФАК'', рекао је Бајатовић уз оцену да мишљење Европске комисије за пословање НИС-а у овом моменту није толико битно.
НИС има залихе
Бајатовић је казао да је неизвесност проблем у раду НИС-а и нагласио да је суштина да у Србији постоји прерађивач нафте у нафтне деривате.
''Оно што се сада дешава је да остали на тржишту покушавају да избегавају НИС у највећој могућој мери и да се снабдевају из других извора, али то им је скупље и имају великих логистичких проблема. Нама је у интересу да не дође до повећања цена или несташице'', рекао је Бајатовић.
Нагласио је да неће доћи до ценовних удара, несташице или немогућности да се набави гориво и да ће држава реаговати и да има разрађене планове.
''Морамо да сачувамо НИС, око тога трају разговори и са руском страном, а трају и преговори адвокатских тимова и Владе Србије и НИС са ОФАК-ом'', навео је Бајатовић.
Истакао је да је најважније да у овом моменту нема стварних финансијских санкција и да НИС може да послује на српском тржишту.
''Већина плаћања су могућа, са Visa картицом, са Mastercard Дина картицом на свакој пумпи. НИС има залихе, све је пуно, ми шест до осам месеци нема шта да бринемо до момента и када би био повучен неки потез. НИС има и ванредне планове за такве ситуације, нисмо угрожени'', рекао је Бајатовић.
Гасни аранжман са Русијом
На питање да ли су завршени договори о потписивању новог дугорочног гасног аранжмана са Русијом у септембру, Бајатовић је рекао да су суштински договорени сви елементи уговора, а да је остало да се види која је количина и каква ће бити цена.
Како је рекао, уговор ће бити потписан на три године и да је циљ да на распологању имамо две и по милијарде са пуном флексибилношћу.
''Ми лети трошимо јако мало, а зими пуно. Сад трошимо мало више лети јер пунимо максимално Банатски двор и у Мађарској. Што се тиче цене, фиксни део који износи осам милиона дневно ће сигурно бити бољи од онога што можете купити на тржишту, а остало ће вероватно бити бест effort цена, то је нека врста интерне аукције у Гаспрому, то би у просеку било минус 15 одсто. Раније кад купујете на тржишту је било минус три одсто, а сад је плус три одсто'', рекао је Бајатовић.
Нагласио је да ће аранжман са Русијом бити повољан и да ће Србија моћи да добије и додатне количине гаса према ценама у уговору.