НЕПЛАЋЕНИ ПОРЕЗ ИЗАЗВАО ХАОС! Станови, куће и хотели под блокадом, ДУЖНИЦИ имају 10 дана да спасу имовину од принудне наплате!
Општина Будва за првих седам месеци ове године блокирала је 601 некретнину: станове, куће, апартмане, атрактивне земљишне парцеле, апарт и кондо хотеле, јер власници и поред упозорења нису платили порез на непокретност.
Управа локалних јавних прихода Општине Будва, надлежна за наплату боравишних такси, пореза на непокретност и пореза на промет непокретности, користи уписивање хипотеке на имовину пореских дужника као један од механизама на који се ослања у интерној процедури како би обезбедила намиривање дуговања.
Уколико обвезник у назначеном року не измири обавезу, управа доноси решење о принудној наплати које уручује дужнику, преносе подгоричке Вијести.
У случају да у року од 10 дана не буде извршена уплату, а ради се о физичким лицима, приступа се поступку принудне наплате путем Централне банке Црне Горе блокадом свих активних рачуна или административном забраном код послодавца.
Наплата пореза на непокретност један је од кључних прихода на који се ослања градска каса, па из годину у годину се по том основу инкасира више од 20 милиона евра.
Управа локалних јавних прихода само у првих седам месеци обезбедила је рекордну наплату пореза од 14,1 милиона евра, чиме је напунила градску касу и обезбедила нормално функционисање града, те сервисирање свих обавеза, пренеле су подгоричке Вијести.
Када је реч о наплати пореза на непокретност, Управа је у период од 1. јануара до 31. јула ове године укупно наплатила 10.584.730,47 евра, што је за два и по милиона евра више него у истом периоду прошле године, када је инкасирано по том основу 7.975.265 евра.
По основу наплате пореза на промет некретнина за првих седам месеци ове године, Управа је инкасирала укупно 3.695.071,7 евра, што је за милион и по еура више него у истом периоду лани, када је наплаћено 2.119.077,8 евра.