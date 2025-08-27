"ОДЛУКА ЈЕ ИЗУЗЕТНО БОЛНА" Малим компанијама прети катанац; Опала продаја омиљеног пића Бавараца
Немачка индустрија пива суочиће се у наредним годинама са падом и таласом банкрота, вероватно и затварањем пивара, изјавио је генерални директор баварског произвођача пића "Oettinger", Штефан Блашак.
"Пиваре ће падати као муве са зида. Свет пивара се распада. Готово свакодневно видимо банкрот мањих пивара, а то ће погодити и веће произвођаче", рекао је Блашак за лист "Аугсбургер алгемајне".
Према његовим речима, продаја пива у Немачкој до сада је опадала за два до три процента годишње, али ове године бележи се нагли пад од седам до 7,5 одсто.
Само у првој половини 2025. домаће тржиште изгубило је око 2,6 милиона хектолитара, што одговара потрошњи приближно три милиона лименки дневно, пише лист "Обероштрерајхнише нахрихтен".
Годишња ранг листа трговца хмељем "BarthHaas" показује да је пет од шест највећих немачких пивара 2024. године произвело мање пива него претходне, а "Oettinger" је међу онима са највећим падом.
Као последицу, компанија је најавила обуставу производње у Брауншвајгу, једној од четири фабрике.
"Одлука је изузетно болна, тамо су људи урадили изванредан посао", рекао је Блашак.
B92.net/Tanjug