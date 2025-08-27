clear sky
32°C
27.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
100.8648
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

"ОДЛУКА ЈЕ ИЗУЗЕТНО БОЛНА" Малим компанијама прети катанац; Опала продаја омиљеног пића Бавараца

27.08.2025. 18:45 18:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Pixabay.com/Drink, Energy drink, Soft drink image. Free for use
Фото: Pixabay.com/Drink, Energy drink, Soft drink image. Free for use

Немачка индустрија пива суочиће се у наредним годинама са падом и таласом банкрота, вероватно и затварањем пивара, изјавио је генерални директор баварског произвођача пића "Oettinger", Штефан Блашак.

"Пиваре ће падати као муве са зида. Свет пивара се распада. Готово свакодневно видимо банкрот мањих пивара, а то ће погодити и веће произвођаче", рекао је Блашак за лист "Аугсбургер алгемајне".

Према његовим речима, продаја пива у Немачкој до сада је опадала за два до три процента годишње, али ове године бележи се нагли пад од седам до 7,5 одсто.

Само у првој половини 2025. домаће тржиште изгубило је око 2,6 милиона хектолитара, што одговара потрошњи приближно три милиона лименки дневно, пише лист "Обероштрерајхнише нахрихтен".

Годишња ранг листа трговца хмељем "BarthHaas" показује да је пет од шест највећих немачких пивара 2024. године произвело мање пива него претходне, а "Oettinger" је међу онима са највећим падом.

Као последицу, компанија је најавила обуставу производње у Брауншвајгу, једној од четири фабрике.

"Одлука је изузетно болна, тамо су људи урадили изванредан посао", рекао је Блашак.

B92.net/Tanjug

пиво пиваре
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај