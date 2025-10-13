Отворен конкурс! ЗА НАЈБОЉИ РАД О ЕВРОИНТЕГРАЦИЈАМА 110.000 ДИНАРА
Министарство за европске интеграције Владе Републике Србије расписало је конкурс за избор најбољих индивидуалних студентских радова о европској интеграцији и процесу приступања наше земље Европској унији.
Циљ овог наградног конкурса је да непосредно укључи младе академске грађане у отворену аргументовану дебату о битним аспектима приступног процеса и чланства Републике Србије у Европској унији.
Радови би требало да одговоре на једно од четири питања:
План раста ЕУ за Западни Балкан – убрзавање евроинтеграција или замена за чланство?
Евроинтеграције и национални интерес,
Демократске координате Европске уније,
Европски идентитет и национални идентитет.
Комисија састављена од професора Универзитета у Београду и Крагујевцу процењиваће квалитет пристиглих радова, а за ауторе три најбоља предвиђени су хонорари у износу од 110.000, 80.000 и 60.000 динара.
Поред три најбоље рангирана, Министарство ће у електронском зборнику студентских радова објавити и остале радове који испуне критеријуме.
Конкурс је отворен за студенте програма основних академских студија и програма мастер академских студија свих универзитета у Републици Србији.
Рок за достављање радова је 3. новембар 2025. године.
(ЕУправо зато)