Отворен конкурс! ЗА НАЈБОЉИ РАД О ЕВРОИНТЕГРАЦИЈАМА 110.000 ДИНАРА

13.10.2025. 16:15
Пише:
Дневник
Извор:
Еуправозато.рс

Фото: freepik ilustarcija

Министарство за европске интеграције Владе Републике Србије расписало је конкурс за избор најбољих индивидуалних студентских радова о европској интеграцији и процесу приступања наше земље Европској унији.

Циљ овог наградног конкурса је да непосредно укључи младе академске грађане у отворену аргументовану дебату о битним аспектима приступног процеса и чланства Републике Србије у Европској унији.

Радови би требало да одговоре на једно од четири питања:

План раста ЕУ за Западни Балкан – убрзавање евроинтеграција или замена за чланство?

Евроинтеграције и национални интерес,

Демократске координате Европске уније,

Европски идентитет и национални идентитет.

Комисија састављена од професора Универзитета у Београду и Крагујевцу процењиваће квалитет пристиглих радова, а за ауторе три најбоља предвиђени су хонорари у износу од 110.000, 80.000 и 60.000 динара.

Поред три најбоље рангирана, Министарство ће у електронском зборнику студентских радова објавити и остале радове који испуне критеријуме.

Конкурс је отворен за студенте програма основних академских студија и програма мастер академских студија свих универзитета у Републици Србији.

Рок за достављање радова је 3. новембар 2025. године.

(ЕУправо зато)

