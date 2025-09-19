ОВО ЈЕ ТРАСA БУДУЋЕГ АУТО-ПУТА БЕОГРАД – ЗРЕЊАНИН – НОВИ САД Возиће се 130 километара на час; Градиће се ЧЕТИРИ ВЕЛИКА МОСТА У току интензивни радови на траси од Бегеја до Тисе (ФОТО, ВИДЕО)

Изградња ауто-пута Београд - Зрењанин - Нови Сад значајно је одмакла, па се тако недалеко од Мужље већ добро види будућа траса овог важног коридора кроз Банат.

Репортери „Дневника” обишли су градилиште првог ауто-пута на територији Баната, на делу Мужља-Арадац и уверили се да су у току интензивни радови на траси од Бегеја до Тисе у дужини од око 20 километара, односно да је у току насипање пута песком и нивелисање, док је од Мужље до Арадца већ насуто око 10 километара. Градилиште је отворено већ годину и по дана, будући да се прво копало позајмиште песка у близини Бегеја одакле је на дневном нивоу извлачено 4.000 кубика песка.



105 километара

Фото: Министарство грађевинарства

Траса овог ауто-пута имаће облик ћириличног слова П, те се често у јавности назива „Војвођанским П ”. Овај путни правац државног пута првог A реда представља крак примарне мреже путева Србије, као и основну везу на правцу Север - Југ, који повезује Војводину и Београд, централне и северне делове Србије. Наставак овог државног пута северно од Зрењанина према Новом Саду, представља важну везу ка мађарскоји и међународном путу Е75.

Фото: Дневник

Пројекат је захтеван јер је саобраћајница дуга, и испресецана каналима и рекама, али се не очекује да ће бити проблема, пошто је терен целом дужином раван. Пројекат подразумева изградњу коридора у профилу ауто-пута са две пројектоване деонице: деоница 1 Београд (Овча) - Зрењанин, дужине 67,66 километара и деоница 2 Зрењанин - Нови Сад, дужине 37,74 километара. Планирана и изградња паралелног некомерцијалног пута, дужине око 25 километара на потесу Нови Сад - Зрењанин, деоница Жабаљ - Нови Сад.

Први ауто-пут на територији Баната, пројектован да буде двосмерни, са четири траке и максималном брзином од 130 километара на час, почињаће од петље Овча на северној тангенти обилазнице око Београда, а завршавати се у зони административног подручја града Новог Сада (наплатна станица). Саобраћајница дужине 105 километара, спојиће Београд, Панчево, Зрењанин и Нови Сад, али и општину Опово. Просторним планом обухваћена је површина 4.095 хектара, а на траси будућег коридора, који ће на територији четири града и општине имати неколико саобраћајних петљи, предвиђена је градња четири велика моста - два преко Тамиша и преко Бегеја и Тисе.

Фото: Дневник

Осим тога, планирана су и четири моста преко канала и пролаза за пут. Такође, предвиђена је рехабилитација, модернизација и доградња постојеће мреже државних путева првог и другог реда у зони коридора, који ће повезати насеља од Борче до Зрењанина, затим од Зрењанина до Новог Сада. Истовремено с радовима у околини Зрењанина, изградња се одвија и у зони петље „Овча”, односно почетка ауто-пута код северне обилазнице око Београда.

Дванаест петљи На траси новог ауто-пута од петље „Борча“ до петље „Нови Сад – Исток“, градиће се 12 петљи, два моста преко Тамиша, један преко Тисе и надвожњак преко железничке пруге код Перлеза. Петље су предвиђене у чворовима Овча, Сефкерин, Ковачица, Орловат, Ечка, Арадац, Жабаљ, Каћ и Нови Сад – Исток, а Зрењанин ће имати три излаза на ауто-пут, у чворовима Зрењанин – Исток, Зрењанин – Север и Зрењанин – Запад. Дужина ауто-пута од петље „Борча“ до крајње тачке на обилазници око Зрењанина биће 58 километара, а од Зрењанина до Новог Сада 45. Пролазиће територијама општина Београд – Палилула, Опово, Ковачица, Жабаљ и градова Панчево, Зрењанин и Нови Сад.

Изградњом те саобраћајнице становници Зрењанина и околних места брже ће се укључивати на Коридор десет, а од Новог Сада до Зрењанина ће се, према проценама, стизати за око 25 минута. Како је оцењено изградња ауто- пута кроз Банат створиће оптимизам за останак грађана који живе на овим просторима, а Зрењанину, као и другим општинама попут Ковачици, Опову, дати додатни импулс да се развија, док ће индустријске зоне бити још атрактивније што може допринети новим инвестицијама и радним местима.

Фото: Дневник

Аеродроми Ечка и Ченеј задржавају намену Путну мрежу у коридору будућег ауто-пута државног пута првог А реда, на правцу Београд (Овча)-Зрењанин-Нови Сад, поред државних путева првог и другог реда, чине и општински и некатегорисани путеви који се налазе и у зони потенцијалног коридора ауто-пута који захтевају одговарајући третман у конфликту са путем највишег хијерархијског нивоа. У обухвату плана налазе се и два аеродрома Ечка и Ченеј, који своју намену задржавају и у наредном периоду.

Закључком Владе Републике Србије из јануара 2021. године пројекат изградње ауто-пута Београд (Борча) – Зрењанин и Зрењанин – Нови Сад, препознат је као пројекат од посебног значаја, а годину дана касније, у јануару 2022. године, донето је решење којим се утврђује јавни интерес за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, ради изградње ауто-пута, као објекта од посебног значаја за Републику Србију. Оквирни комерцијални уговор о пројектовању и изградњи ауто-пута закључен је у новембру 2023. године између Владе Србије и „China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group, Ltd. of Shandong Hi-Speed Group Co. Ltd Shandong Hi-Speed Group Mansion”. Тим документом предвиђена је фазна реализација пројекта, при чему свака од деоница чини једну или више засебних фаза.

