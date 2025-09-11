overcast clouds
НА МОСТУ НА ПЕТЉИ ШАБАЦ - ДРЕНОВАЦ Одложени радови 12. септембра између 9 и 10 часова, разлог временске неприлике

11.09.2025. 18:21 18:24
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Youtube Printscreen

Oдложени су радови на контролном мерењу равности асфалта на мосту преко брзе саобраћајнице Шабац - Лозница - петља Шабац - Дреновац – од 9 до 1О часова због неповољних временских услова прогнозираних за 12. септембар.

Током извођења мерења, за саобраћај ће бити затворена петља Шабац - Дреновац, као и део државног пута II А реда број 124.

Саобраћај са државног пута II А реда број 124 ће бити преусмерен на државни пут II Б реда број 322 (Глушци - Мачвански Причиновић - Шабац), док ће саобраћај на мото-путу М 3 са петље Шабац- Дреновац бити преусмерен на петљу Мајур - Шабац.

 

путеви србије радови асфалт
