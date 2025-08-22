ПОКРАЈИНА ОДОБРАВА СРЕДСТВА ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ Расписан нови конкурс за подршку женском предузетништву
Покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић одржао је данас конференцију за медије поводом расписивања новог конкурса за подршку женском предузетништву у АП Војводини у текућој години.
Секретар је изјавио да су опредељена средства у вредности од 25 милиона динара за ову намену, и да Покрајинска влада и ресорни секретаријат континуирано пружају подршку предузетницама.
Истакао је да је приметан пораст удела жена у власништву у протеклих десет година – према последњем попису становништва, трећина власништва у привредним субјектима је у рукама жена.
„Инсистирамо на томе да жена буде власница и да управља предузећем, не формално, него суштински. Ови конкурси имају за циљ да повећају проценат таквих предузећа“, поручио је Иванишевић и додао да се на овај начин пружа подршка у реализацији иновативних идеја, унапређењу пословног процеса, подстицању запошљавања и свеобухватне дигиталне трансформације у АП Војводини.
Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенционисање трошкова за набавку машина, односно опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у 2025. години.
Износ одобрених средстава је од 100.000 до 600.000 динара за машине и опрему, до 200.000 динара за рачунарску опрему, као и за набавку софтвера, док је у погледу услуга опсег средстава од 40.000 до 150.000 динара.
Јавни конкурс је објављен на сајту Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, а рок за подношење пријава је 12. септембар 2025. године.