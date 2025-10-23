ПРОНАЂЕНИ ЦРВИ У МЕСУ Хитно повлачење његушких ребара из продаје
Управа за безбедност хране, ветерину и фитосанитарне послове наложила је хитно повлачење партије његушких шпиц ребара са тржишта Црне Горе, након што је током контроле у малопродајном објекту у Тивту пронађено присуство црва на месу.
Како се наводи, реч је о произвођачу “Примато П” д.о.о. из Херцег Новог, погон Даниловград (Спуж), а спорна серија је са лотом број 14031025 и роком употребе до 14. априла 2026. године.
У тренутку инспекцијске контроле овлашћени инспектор за храну је повукао из продаје сву преосталу количину ребара (3.888 кг) па је, како се наводи у документу, потребно урадити књижевно одобрење од стране произвођача.
Детаљном контролом и прегледом преосталих шпиц ребара, која су ван промета, након расецања, уочени су црви на сваком другом шпиц ребру.
Како наводи инспектор у осталим производима тог произвођача нису пронашли ништа спорно.
Прегледали су санитарне књижице запослених које су такође биле уредне.