РЕКОРДИ НА ВОЛСТРИТУ Епл и Мајкрософт вреде више него икад!
ЊУЈОРK: Тржишна вредност америчких технолошких компанија Епл и Мајкрософт премашила је износ од четири билиона долара током данашњег трговања на берзама.
Обе компаније и даље су иза произвођача чипова Енвидије (Нвидиа), која је највреднија компанија на свету са укупним капиталом већим од 4,6 билиона долара, пренео је ЦНБЦ.
Мајкрософт је претходно достигао референтну вредност од четири билиона долара у јулу, а акције те компаније порасле су за око три одсто након вести да је компанија финализовала куповину 27 одсто удела у профитном пословању ОпенАИ, чија вредност износи приближно 135 милијарди долара. Kомпанија подржава произвођача четбота ЧетЏи-Пи-Ти од 2019. године.
Магична цифра од четири билиона долара, коју је Епл први пут достигао, уследила је у тренутку када су акције компаније порасле последњих недеља, јер се модели ајфон 17, који су пуштени у продају у септембру, продају боље од својих претходника.
Акције Епла порасле су за 25 одсто у последња три месеца, а у истом периоду је Мајкрософт порастао за шест одсто.
Епл је избегао најгоре сценарије у вези са царинама администрације америчког председника Доналда Трампа, јер је преместио велики део свог ланца снабдевања у Индију и Вијетнам, док је истовремено одржавао добре односе са Белом кућом у вези са производњом у Сједињеним Америчким Државама.