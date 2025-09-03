moderate rain
РОБА СА АЛИЕКСПРЕСА И ТЕМУА СТИЖЕ БАШ ОВДЕ Зашто је нишки аеродром постао капија Балкана?

03.09.2025. 13:40 13:46
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
аеродром
Фото: РИНА

Изузетна летња сезона бележи се на аеродрому „Константин Велики“ у Нишу, а пре неколико дана у овој ваздушној српској луци забележен је несвакидашњи гост, један од најлуксузнијих пословних авиона данашњице – Bombardieru Global 6000/6500 из Аустралије.

Ова „ваздухопловна звер“ прелетела је готово половину планете на рути од Мелбурна ка Фиренци, а Ниш је изабран као станица за допуну горива и одмор посаде, што је сцена која се изузетно ретко виђа на југу Србије.

Све то говори да се овај аеродром убрзано развија и да постаје препознатљив на ваздушној мапи Европе и света, а то потврђује и пораст броја путника.

Када говоримо о аеродрому „Константин Велики“ у Нишу, можемо да кажемо са задовољством да ово лето протиче, односно већ је, ево, на измаку, да је протекло добро. Бројке кажу да је број путника већи у односу на прошлу годину негде 10 процената, пре свега захваљујући повећаном броју фреквенција одређених дестинација, а са друге стране и увођењу нове дестинације до Цириха која је ове године, после паузе, први пут обављана у два месеца, током јула и августа. Кроз ту дестинацију је прошао велики број путника, авиони су били пуни, имали смо задовољство и путника и авио-компаније. Верујемо да ће то резултирати сезонском линијом већ 2026. године, а након тога и целогодишњом, с обзиром на то да постоји потреба за ту дестинацију казао је за РИНУ Михаило Здравковић директор „Аеродрома Србије“.

авион
Фото: РИНА

Када говоримо о летњим дестинацијама, тренутно су са нишког аеродрома доступни Атина, Тиват, Крф, Малта, а преко Истанбула и цела турска обала. Такође, постоје и чартер летови за Монастир у Тунису и Анталију у Турској. Такође, најављене су и нове дестинације.

Од децембра до Братиславе авио-линија саобраћаће четири пута недељно, од 5. јануара за Дортмунд два пута недељно. Такође, први пут се дешава да ћете до Беча моћи током дана да одете и да се вратите, јер је Ryanair најавио петком јутарњи и вечерњи лет. То значи да можете у једном дану да одете и да се вратите. Ако додамо још четири недељне фреквенције, ово ће бити једна од најфреквентнијих дестинација са нишког аеродрома казао је Здравковић.

аеродром
Фото: РИНА

У овом тренутку са аеродрома Константин Велики у Нишу, поред националне авио-компаније, редован авио-саобраћај обављају Wizz Air, Ryanair и Swiss, који су познати по веома приступачним ценама карата.

– Low-cost компаније имају сезонске акције и дане када можете купити карте врло јефтино, чак и по пет или десет евра у једном правцу. Стандардно, цене се крећу између 50 и 100 евра по правцу. У шпицу сезоне иду више, а у месецима попут новембра или фебруара цене су ниже истиче Здравковић.

Током ове године реализована је и историјска сарадња када је у питању карго саобраћај из Ниша ка Кини. Тако да, условно речено, већина робе која се наручи са чувеног Темуа или Алиекспреса на Балкан стиже управо преко аеродрома Константин Велики.

Свакако да је ова година историјска када говоримо о карго саобраћају у Нишу, пре свега захваљујући пријатељским односима Србије и НР Кине и иницијативи „Појас и пут“. Повезали смо се са групацијом Xinjiang аеродрома, са којих протеклих месец и по дана редовно два, а некада и три пута недељно долази роба. То је роба која се не дистрибуира само за Србију већ и за цео Балкан: Босну, Црну Гору, Албанију и Северну Македонију. Роба стиже у Ниш, а одатле друмским путем иде даље. Верујемо да је ово будућност, имајући у виду развој е-комерца и стратешко партнерство Кине и Србије, као и позицију нишког аеродрома поручио је Здравковић.

аеродром константин велики путници авио карте
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
02.09.2025. 18:28 18:43
24.02.2025. 19:32 19:35
