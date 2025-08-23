СРБИЈА У ЦЕНТРУ АВИО-ХАОСА Штрајк контроле лета у Београди, из Рајанера писали Урсули фон дер Лајен – СКОРО 100 ЛЕТОВА БЛОКИРАНО, ХИЉАДЕ ПУТНИКА ЗАГЛАВЉЕНО
БЕОГРАД: Ирска нискотарифна авио-компанија Рајанер позвала је председницу Европске комисије Урсулу фон дер Лајен да хитно реформише европски систем Контроле ваздушног саобраћаја и предузме мере да заштити прелете током штрајка контроле летења, а након што је у прва два дана штрајка Синдиката контроле летења у Београду (20-21. августа) одложено 99 летова а погођено 17.800 путника из ЕУ.
Контрола лета у Београду најавила је 40-дневни штрајк, почев од среде, 20. августа, а поред кашњења летова ка/из Србије, тај штрајк ćе, такође, пореметити прелете.
Рајанер у саопштењу истиче да је то зато што српски закони о минималним услугама не штите прелете током штрајкова националних контрола лета, за разлику од других земаља попут Италије, Шпаније и Грчке.
"Као резултат тога, иако штрајкује контрола лета у Београду, веćина путника са поремеćеним летовима чак ни не лети ка/из Србије, веć само прелеćе српски ваздушни простор на путу ка свом одредишту (нпр. Пољска - Грчка, Велика Британија - Турска, итд.). То је потпуно неправедно и истиче потребу да се заштите путнички летови ЕУ од непотребног прекида због штрајкова националних контрола лета, само зато што случајно прелазе тај ваздушни простор", нагласио је Рајанер.
Та компанија је позвала председницу Европске комисије да предузме хитне мере како би заштитила прелете током штрајкова националних контрола лета.
Штрајк Синдиката контроле летења (СКЛ) у Београду почео је у среду, 20. августа, а трајаће укупно 40 дана, односно до 30. септембра, а њихов основни захтев односи се на хитно и значајно увећање зарада појединих категорија запослених.
Контрола летења Србије и Црне Горе СМАТСА саопштила је раније да је штрајк Синдиката контроле летења (СКЛ) нерационалан, неутемељен и да наноси директну штету авиокомпнијама и путницима.