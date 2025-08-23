ВЕЋИ ОБИМ ТРГОВАЊА НА ПРОДУКТНОЈ БЕРЗИ Највише се трговало сточним јечмом
На Продуктној берзи у Новом Саду током претходне недеље забележен је већи обим трговања, а највише се трговало сточним јечмом, чије је учешће у укупном недељном промету износило 36 одсто, наводи се у берзанском извештају.
Промет преко берзе износио је 5.495 тона робе а његова финансијска вредност износила је 206,17 милиона динара.
Током целе недеље на тржишту кукуруза била је изражена понуда, док је интересовање купаца за овом житарицом било слабо. Берзански уговори закључени су у ценовном распону од 26,30 до 27,50 динара по килограму без ПДВ-а. Цена кукуруза била је већа за 2,12 одсто у односу на претходну седмицу.
Тржиште пшенице карактерисала је повећана тражња а извозници и млинари су се највише интересовали за пшеницу са 11-12 одсто протеина. Пшеницом се, у зависности од параметара квалитета, трговало по цени од 20,20 до 21,20 динара по килограму без ПДВ-а.
Понуда сојиног зрна кретала се у ценовном опсегу од 52,50 до 54,00 динара по килограму без ПДВ-а, уз обрачун квалитета.
Највише волатилности било је приметно код сунцокрета. Берзански уговори закључени су у ценовном интервалу од 51,20 до 52,73 динара по килограму без ПДВ-а. Цену су у највећој мери одређивали садржај влаге, односно примеса и доступност робе за промптну испоруку.