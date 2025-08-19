few clouds
29°C
19.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
100.4398
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СРЕДЊОРОЧНА ОЧЕКИВАЊА ПРИВРЕДЕ НИСУ ДОБРА! Привредници и банкари за годину дана очекују инфлацију од 3,6 одсто

19.08.2025. 17:07 17:08
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

БЕОГРАД: Финансијски сектор очекује да ће инфлација у Србији за годину дана износити 3,8 одсто, показала је јулска анкета агенције Нинамедија, што је више него што су банкари очекивали у јуну када су прогнозирали инфлацију од 3,5 одсто, објавила је данас Народна банка Србије (НБС).

Како је наведено, инфлациона очекивања овог сектора више од годину и по дана су границама циља НБС.

Очекивања финансијског сектора у августовској анкети агенције Блумберг износе 3,6 одсто, што представља повећање у односу на јул, када су износила 3,4 одсто.

Краткорочна инфлациона очекивања представника привреде, према анкети агенције Нинамедија, након седам месеци, порасла су са 5,0 одсто у јуну на 6,0 одсто у јулу.

Када је реч о прогнозама за две или три године, према анкети агенције Нинамедија, очекивања финансијског сектора за две године унапред повећана су са 3,2 одсто у јуну на 3,5 одсто у јулу, док су очекивања за три године унапред снижена са 3,2 одсто на 3,1 одсто.

Према истом извору, средњорочна инфлациона очекивања привреде у јулу остала су на непромењеном нивоу од 5,0 одсто у односу на претходни месец. 

Средњорочна очекивања привреде крећу се у интервалу од 4,0 одсто до 5,0 одсто од краја 2023. године.

инфлација
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај