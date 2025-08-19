СРЕДЊОРОЧНА ОЧЕКИВАЊА ПРИВРЕДЕ НИСУ ДОБРА! Привредници и банкари за годину дана очекују инфлацију од 3,6 одсто
БЕОГРАД: Финансијски сектор очекује да ће инфлација у Србији за годину дана износити 3,8 одсто, показала је јулска анкета агенције Нинамедија, што је више него што су банкари очекивали у јуну када су прогнозирали инфлацију од 3,5 одсто, објавила је данас Народна банка Србије (НБС).
Како је наведено, инфлациона очекивања овог сектора више од годину и по дана су границама циља НБС.
Очекивања финансијског сектора у августовској анкети агенције Блумберг износе 3,6 одсто, што представља повећање у односу на јул, када су износила 3,4 одсто.
Краткорочна инфлациона очекивања представника привреде, према анкети агенције Нинамедија, након седам месеци, порасла су са 5,0 одсто у јуну на 6,0 одсто у јулу.
Када је реч о прогнозама за две или три године, према анкети агенције Нинамедија, очекивања финансијског сектора за две године унапред повећана су са 3,2 одсто у јуну на 3,5 одсто у јулу, док су очекивања за три године унапред снижена са 3,2 одсто на 3,1 одсто.
Према истом извору, средњорочна инфлациона очекивања привреде у јулу остала су на непромењеном нивоу од 5,0 одсто у односу на претходни месец.
Средњорочна очекивања привреде крећу се у интервалу од 4,0 одсто до 5,0 одсто од краја 2023. године.