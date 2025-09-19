СТАН СЕ ПРОДАЈЕ ИСКЉУЧИВО ЗА КЕШ? Обазриво са оваквим огласима МОГЛИ БИСТЕ БИТИ НА ВЕЛИКОМ ГУБИТКУ
Куповина некретнине једна је од најважнијих животних одлука.
Многи ово питање реше тако што подигну кредите, а онда наиђу на проблем јер се у огласима често види да продавци станова или кућа траже искључиво "кеш купце".
Иза овакве напомене се заправо крије веома важна информација за све оне који планирају да купе некретнину, било да је плаћају уз помоћ кредита или не.
"Они продавци који наведу да траже само 'кеш купце' заправо продају некретнине које нису укњижене. С обзиром на то да ти станови или куће нису укњижени они свакако ни не могу да се продају онима који узму стамбене кредите јер банке инсистирају да сви папири буду уредни", објаснила је за Euronews Србија менаџерка једне београдске агенције за продају некретнина.
Према њеним речима, такве некретнине могу да се купе само готовином, а оне са собом носе велики ризик.
"Проблем код куповине некретнина које нису укњижене јесте тај што је питање како ће после да се регулише власништво, односно како ће после нови власник да преведе непокретност на своје име", казала нам је саговорница.
Додала је да мали број продаваца наведе да се траже само "кеш купци" јер им је хитно потребан новац и немају времена да чекају да банке одобре захтеве за стамбене кредите.
Уговор о купопродаји непокретности недовољан за власништво
Важно је истаћи да уговор о купопродаји непокретности није довољан да би неко постао власник некретнине. Купац постаје власник тек уписом у јавну књигу или на други одговарајући начин одређен законом.
Кад некретнина није укњижена онда купац не може да изврши упис у катастар непокретности. Катастар непокретности је јавни регистар у који се уписују некретнине, права на непокретностима, забележбе и предбележбе. За вођење катастра непокретности у Републици Србији надлежан је Републички геодетски завод, а јавности је омогућен јавни приступ преко интернет сајта.
Тржиште некретнина остаје стабилно
РГЗ индекс цена станова за Републику Србију у првом тромесечју 2025. године износи 176,28 што представља раст цена станова од 5,31 одсто у односу на исти период прошле године. Овај умерен пораст цена у односу на прошлу годину указују да тржиште некретнина остаје стабилно и без великих флуктуација.
Цене станова у "староградњи" су, на нивоу Србије, порасле за 5,17 одсто док је "новоградња", односно, куповина од инвеститора, имала већи међугодишњи раст који је износио 5,55 одсто.
Како се наводи у саопштењу, током првог квартала 2025. број уговора којима су прометовани станови износио је 11.293 (односно, 7,2 одсто више него у истом периоду прошле године), уз укупну вредност од 1,028 милијарди евра (21,8 одсто више него прошле године).
Гледано по регионима у Србији, у првом тромесечју ове године сви региони су забележили годишњи раст у броју продаја и вредности промета на тржишту станова. Највећи раст продаје станова од 41,4 одсто остварио је регион Јужне и Источне Србије са растом вредности промета од 87,8 одсто у првом кварталу 2025. године. У Војводини број продаја станова порастао за 10,9 одсто, а вредност купопродаја је већа за 34,5 одсто у односу на исти период прошле године. Регион града Београда такође бележи раст, са повећањем продаје станова од 0,3 одсто и вредности купопродаја за 10,3 одсто. У региону Шумадије и Западне Србије забележено је смањење продаје станова од 0,4 одсто, док је вредност купопродаја порасла за 22,9 одсто.
Када је реч о ценама станова, у односу на први квартал 2024. године, цене су порасле у региону Војводине за 4,84 одсто, у региону Јужне и Источне Србије 6,14 одсто, Шумадије и Западне Србије за 3,54 одсто, а најснажнији раст цена забележен је у региону Београда и износио је 6,20 одсто.