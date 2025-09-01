СЈАЈНА ВЕСТ ЗА НОВУ ПАЗОВУ, НИЧЕ НОВА ФАБРИКА! Светски гигант из Луксембурга отвара још један погон, а ево шта ће се производити на више од 32.000 квадрата
Након што је прошле године у Старој Пазови отворила погон, компанија „ОЦСиАл Балкан“ планира изградњу новог постројења за производњу графенских наноцеви као полупроизвода, готових производа базираних на графенским наноцевима и складиштење у Новој Пазови у оквиру Централне радне зоне.
Према урбанистичком пројекту који је на јавној презентацији планира се изградња основног објекта и пратећих садржаја, са дефинисаним положајем и димензијама објекта, партерно и хортикултурно уређење, обезбеђење приступа и потребног простора за паркирање, као и услови за прикључење објеката на инфраструктуру. Укупна површина катастарских парцела износи 31.559 квадратних метара, а обухват урбанистичког пројекта око 32.067 квадратних метара.
Предвиђене су две фазе изградње. Прва подразумева изградњу читавог објекта и свих пратећих, као и спољњег платоа за смештај процесне опреме, са комплетном инфраструктуром, док ће другом фазом бити дефинисане промене унутар објекта, а које су у вези са техничко – технолошким процесима. Пословно-производни објекат чине пословни део (приземље и два спрата).
Приземље пословног блока може се разврстати на неколико целина у зависности од функције и намене простора: улазни и пријемни пулт, лабораторија за контролу квалитета, радионица, складиштење производа, техничке просторије. На спратовима је предвиђена организација канцеларијског простора, свлачионице и техничке просторије.Конструкција објекта је двобродна челична хала решеткастог система, главни носачи су двопојасни решеткасти, распона 25 метара, постављени на међусобном растојању од шест метара, и ослоњени на главне стубове објекта.
Велики светски произвођач
Компанија ОЦСиАл, основана 2010. године, је највећи светски произвођач графенских наноцеви, чији тима састоји од више од 350 запослених. Уз седиште у Луксембургу, компанија има представништва у Европи, САД, Кини (Шенџен и Шангај), Хонг Конгу, Индији, Јапану, Малезији, Јужној Кореји, Тајвану, Мексику, Канади и Србији.
Необичан назив ОЦСиАл се састоји од симбола четири хемијска елемента. Три елемента су они који се најчешће могу пронаћи у кори Земље: кисеоник (О), силикон (Си) и алуминијум (Ал). Четврти елемент, угљеник (Ц), је посебан елемент, основа живота и нано технологије.
Планиран је као јединствен волумен, максималне висине 18 метара. Габарит објекта у основи износи 55 пута 128 метара, затворени коридор који ће бити уз објекат са северне стране габарита је пет пута 111 метара и висине од 7,2 метара. Хоризонтална стабилност планира се да буде обезбеђена системом вертикалних и хоризонталних спрегова.
Међуспратне конструкције унутар објекта планиране су као армиранобетонске плоче на профилисаном лиму, ослоњене на челичне греде и стубове. У оквиру објекта предвида се уградња кранских носача. Фасадни зидови ће бити термоизоловани панелима преко конструкције носечих челичних стубова и уметнутих међустубова од челичних профила.
Добра локација
Централна радна зона општине Стара Пазова налази се у непосредној близини Државног пута првог А реда (аутопут Београд – Нови Сад Е-75) и представља једну од окосница привредног развоја општине Стара Пазова. Парцеле на којима је планирано постројење се налазе у северном делу Радне зоне, у непосредном окружењу изграђених објеката у оквиру Источне радне зоне. Главна саобраћајна повезаност биће остварена преко Улице Нова Р15.
Подсетимо, највећи светски произвођач графенских наноцеви, луксембуршка компанија ОЦСиАИ свечано је краје прошле године отворила постројење за производњу у Старој Пазови. Та инвестиција је била вредна 40 милиона евра, а у погону ради више од 200 запослених.