УГАЉ КАО БУДУЋНОСТ И ЧИСТА ЕНЕРГИЈА Путин о важном ресурсу: "Резерве пуне, трајаће још скоро хиљаду година"
Резерве угља у Русији су довољне за скоро хиљаду година унапред, изјавио је данас председник те земље Владимир Путин током излагања на Источном економском форуму у Владивостоку.
Он је, ипак, нагласио потребу за ефикаснијим коришћењем тог ресурса у енергетици на руском Далеком истоку, посебно у условима могућег дефицита гаса, преноси ТАСС.
"Постоји значајан потенцијал за ефикасније коришћење угља различитих класа, уз већу енергетску добит и уз поштовање свих еколошких стандарда", рекао је Путин и додао да ће касније током дана одржати састанак о развоју енергетике Далеког истока.
Према његовом мишљењу, енергетска ситуација је генерално стабилна, али постоје бројна питања која захтевају посебну пажњу као што је недостатак повезаности међу компонентама енергетске инфраструктуре.
Источни економски форум се ове године одржава од 3. до 6. септембра у Владивостоку.
На веб страници организатора се наводи да је у питању кључна међународна платформа за стварање и јачање веза између руске и светске заједнице на којој се представљају економски потенцијали руског Далеког истока, као и услови пословања у овом региону и могућности за инвестиције.