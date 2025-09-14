ДЕСПОТОВИЦА НЕЋЕ ВИШЕ ПЛАВИТИ Али то није све – приобаље реке добија трим стазе, шеталиште, кафиће ПРВА ФАЗА ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЈЕ СТАРТОВАЛА
Иако свима драга и важна, река Деспотовица грађанима Горњег Милановца задавала је и бројне проблеме. У циљу заштите од поплава у наредном периоду и саме ревитализације реализује се пројекат реконструкције корита реке.
Реализација пројекта који ће бити од великог значаја за све грађане ушла је у своју прву фазу.
Ова прва фаза обухвата радове од моста од бивше „Идеjе”, па све до имоста изнад Таковског игралишта. Ово је најфреквентнија деоница која се користи, и управо ту ће бити изведени комплетни радови. Очекује се да ће радови на поменутој деоници бити завршени на пролеће.
– Комплетан пројекат реконструкције корита реке Деспотовице дужине 5,5 километара, процењен је на нешто више од милијарду динара. За прву фазу већ смо добили средства од преко 100 милиона динара. Србија Воде ће уложити ове године у реконструкцију речног корита, укључујући и изградњу пешачких и трим стаза, према предвиђеном пројекту. То значи да ћемо у наредним годинама интензивно радити док пројекат не буде потпуно завршен – рекао је председник општине Дејан Ковачевић.
Пројекат предвиђа и постављање ваздушне бране. Брана ће бити постављена отприлике у близини Спортско-рекреативног центра Бреза, како би се узводно обезбедила довољна количина воде у кориту и река изгледала природно, и током летњих месеци.
– Овај пројекат је значајан не само за љубитеље природе и све који користе природу за шетњу, већ и зато што отвара перспективу развоја нове зоне. Очекујем да ће се појавити инвеститори који ће реализовати додатне пројекте, кафиће поред реке и верујем да ће ово бити прелепо шеталиште и простор за одмор за све грађане Милановца – истакао је Ковачевић.