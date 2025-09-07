ХЛЕБ, ПЕЦИВА, СВЕЖА РИБА 50 ПОСТО ЈЕФТИНИЈИ На рафовима продавница све је више овакве робе ЕВО ШТА ЗАПРАВО РАДЕ ТРГОВЦИ
Хлеб, пецива, кондиторски производи, свежа риба, паковани кроасани, готова јела по ценама нижим и до 50 одсто.
Не, није реч о доброј вољи трговаца, него о продаји робе пред истек рока које ових дана у рафовима има неуобичајено много. Да ли су трговине почеле на овај начин да привлаче купце или само покушавају да надоместе губитке после ограничавања маржи, није ни важно.
Ко жели да употреби производе одмах или у наредних неколико дана, може да обави јефтинију куповину. Количине ове робе које су се појавиле не само на рафовима него и на касама у свим трговинама показују да су они почели агресивније да издвајају и снижавају производе којима истиче рок, а које су раније можда, како је предвиђено, више повлачили и отписивали, пише Политика.
Уредбом којом је смањена маржа на 20 одсто на чак 3.000 артикала у 23 робне групе трговци сасвим сигурно имају мање простора да зараде на стандардној роби, па покушавају да извуку максимум и од производа који су пред истеком рока, јер би она иначе била чист губитак (морали би да је повуку и униште). Јер таква су правила за робу која се не прода до краја декларисаног рока. Она по прописима мора да буде издвојена на посебним местима и јасно декларисана и означена. Иначе и пре интервенције државе овакве производе су трговци редовно, али у мањим количинама нудили купцима, али су то до сада били артикли са мањим обртом или они који се слабије траже, затим код оних који су наручени у превеликој количини или нису добро прошли код купаца, али сада се чини да овде има мало више економске рачунице.
- Раније смо имали више акција са великим процентима снижења, али су оне за сада укинуте. Многи купци се последњих дана пребацују и узимају ове производе, јер сада заиста за артикле које желите одмах да употребите можете да издвојите мање новца. Јуче сам на снижењу купила лосос у комаду који је коштао 1.700 динара, а иначе га плаћам више од 2.500 хиљаде динара. Значи нису само најјефтинији производи пред истеком рока снижени, него и ови скупљи и то није лоше. Имам два дана да припремим ручак - каже једна наша суграђанка.
Како нам је потврдила, откад су цене у трговинама промењене променила је и своју навику и сада обилази више радњи како би упоредила цене и прошла јефтиније.У трговинама смо сазнали да то што су рафови пуни производа пред истек рока трајања није последица Уредбе о ограничавању маржи, него да је реч о редовној пракси која се стално спроводи. Све више, рекли су нам, то се дешава јер трговци избегавају бацање хране и тако смањују губитке. А није немогуће да од уредбе трговци сада пазе на сваку ставку и покушавају да извуку и најмању додатну зараду. Иначе, оваква пракса у свету постоји одавно чак и уз апликације попут најпознатије „Too good to go”, где трговци, пекаре и ресторани нуде пакете хране пред истеком по симболичним ценама.
У Шведској, на пример, корпе са производима којима истиче рок садрже и месо, рибу, сиреве и све друге артикле које купци сасвим регуларно узимају и на тај начин штеде. Оно што је осетљивије је у посебно издвојеним фрижидерима, а попусти иду и до 70 одсто. Овако се штеди, а и еколошки је одговорније. Разлог што се ова пракса у Европи не сматра „социјалом” и што је купци радо прихватају и не сматрају никаквом деградацијом је то што се у ЕУ строго мери количина бачене хране и државе имају обавезу да те количине стално смањују.
У неким земљама попут Француске и Италије бацање хране је забрањено па она храна која је пред истеком рока чак мора да се донира или прода по нижој цени. Код нас ово, нажалост, и даље није нормалан и еколошки избор него изнуђено решење, донације су малобројне, јер су компликоване административно и порески, а трговци овакву робу нуде спорадично. Сада мало више, јер им је то, ето, исплативије и због тога што им је држава привремено ограничила марже.
- Ето прилике да уведемо овакву праксу, сигурна сам да домаћи купци не би имали ништа против да убудуће и неке скупље артикле којима истиче рок купе и пред истек рока трајања и тако направе значајније уштеде. Али сумњам, јер већина трговаца ипак воли да зарачуна већу маржу и боље заради, него да навикава своје потрошаче да ту могу да пазаре јефтино – каже један наш саговорник кога смо јуче затекли у потрази за нижим ценама.
Каматица.рс