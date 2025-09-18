Наслеђивање у Србији КО СВЕ МОРА ДА ПЛАТИ ПОРЕЗ, А КО ЈЕ ОСЛОБОЂЕН Ово су најчешћи примери из праксе
Када преминули остави имовину иза себе, његови наследници се, поред оставинске расправе, суочавају и са могућом пореском обавезом.
У Србији постоји јасан закон који прописује ко мора, а ко не мора да плати порез на наследство.
У већини случајева, наследници имају законску обавезу да пријаве наслеђену имовину Пореској управи. Ако то није учињено током оставинске расправе, обавеза остаје и мора се испунити самостално. Пореска управа затим издаје решење којим се утврђује висина пореза.
Ко не плаћа порез на наследство?
Према важећем Закону о порезима на имовину, потпуно су ослобођени пореза:
Први наследни ред: брачни партнер, деца и унуци
Други наследни ред: родитељи, браћа, сестре и њихова деца – ако су најмање годину дана пре смрти живели у истом домаћинству са оставиоцем
Хуманитарне и државне организације
Ослобађање у другом наследном реду не важи аутоматски – мора се доказати заједничко домаћинство.
Ко плаћа порез?
Порез на наследство плаћају:
Други наследни ред ако није испуњен услов заједничког домаћинства
Даљи рођаци (нпр. тетке, стричеви, ујаци, рођаци трећег колена)
Пријатељи и особе које нису у крвном сродству, ако су имовину наследили тестаментом
Правна лица (нпр. фирме које наследе имовину тестаментом)
Колики је порез?
За физичка лица из другог наследног реда: 1,5% од тржишне вредности имовине
За остале физичке и правне особе: 2,5% или више, у зависности од вредности имовине и статуса наследника
Тржишну вредност утврђује Пореска управа на основу своје процене, а не према оглашеној или личној процени наследника.
Пример наслеђивања: стан вредан 100.000 евра
Ако стан наследе деца, унуци или брачни партнер – не плаћа се ништа
Ако наследе родитељи, браћа или сестре који нису живели с преминулим – плаћају 1.500 евра (1,5%)
Ако имовину наследи неко ко није у сродству – плаћа 2.500 евра (2,5%)
Када и како се плаћа порез?
Након правоснажног решења о наслеђу које се добија на оставинској расправи, Пореска управа доноси решење о порезу. Рок за пријаву имовине Пореској управи је 30 дана од дана правоснажности решења о наследству – осим ако је поступак већ аутоматски спроведен преко суда.
Може ли се законито избећи плаћање пореза?
Да. Ако сте наследник из првог реда или испуњавате услове из другог реда (заједнички живот с преминулим најмање годину дана), можете бити ослобођени од пореза. Потребно је да то документујете – нпр. изводом из матичне књиге, пријавом пребивалишта или другим доказима, пише Каматица.
Порез на наследство у Србији не мора да буде додатни трошак за све. Ако припадате првом наследном реду или сте из другог реда са испуњеним условима, могуће је потпуно ослобађање. За све остале, износ пореза зависи од тржишне вредности имовине и вашег наследног статуса.