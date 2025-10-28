НОВА НОВЧАНА ПОДРШКА У ВРЕДНОСТИ ОД 10.000 ДИНАРА СТИЖЕ ДО СРЕДИНЕ ДЕЦЕМБРА Лепа вест за хиљаде породица!
28.10.2025. 15:38 15:42
Једнократна подршка у виду новогодишњих ваучера за сву децу у Београду до навршених 19 година ове године биће повећана и износиће 10.000 динара.
У односу на прошлу годину, вредност ваучера увећана је за 4.000 динара, јер су тада породице добијале износ од 6.000 динара.
Када стижу ваучери?
Како је најављено из Града Београда, очекује се да школе добију ваучере почетком, односно најкасније средином децембра, као и претходних година.
Колико деце добија подршку?
Прошлих година ову помоћ добијало је око 380.000 деце, па се сличан број очекује и ове године.
Пошто је повећана вредност ваучера, град ће за ову меру издвојити скоро 40 милиона евра.
Поред новогодишњих ваучера, наставља се и програм бесплатног учења енглеског језика за децу у Београду.