clear sky
14°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВА НОВЧАНА ПОДРШКА У ВРЕДНОСТИ ОД 10.000 ДИНАРА СТИЖЕ ДО СРЕДИНЕ ДЕЦЕМБРА Лепа вест за хиљаде породица!

28.10.2025. 15:38 15:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Ало.рс
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Једнократна подршка у виду новогодишњих ваучера за сву децу у Београду до навршених 19 година ове године биће повећана и износиће 10.000 динара.

У односу на прошлу годину, вредност ваучера увећана је за 4.000 динара, јер су тада породице добијале износ од 6.000 динара.

Када стижу ваучери?

Како је најављено из Града Београда, очекује се да школе добију ваучере почетком, односно најкасније средином децембра, као и претходних година.

Колико деце добија подршку?

Прошлих година ову помоћ добијало је око 380.000 деце, па се сличан број очекује и ове године.

Пошто је повећана вредност ваучера, град ће за ову меру издвојити скоро 40 милиона евра.

Поред новогодишњих ваучера, наставља се и програм бесплатног учења енглеског језика за децу у Београду.

подршка србије београд деца
Извор:
Дневник/Ало.рс
Пише:
Дневник
Бизнис Новчаник
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОДРШКА ПЧЕЛАРИМА ИЗ ВРШАЧКОГ БУЏЕТА Четири милиона динара иде за кошнице
пчеле

ПОДРШКА ПЧЕЛАРИМА ИЗ ВРШАЧКОГ БУЏЕТА Четири милиона динара иде за кошнице

28.10.2025. 09:41 09:47
Волим
0
Коментар
0
Сачувај