ОМОГУЋИЋЕ УРЕЂЕЊЕ ОКО 39 КУЋА Влада Србије обезбедила новац за опремање сеоских домова у Србији
21.08.2025. 16:23 16:35
БЕОГРАД: Влада Србије усвојила је данас уредбу о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за опремање и унутрашње уређење сеоских домова у селима на територији Србије за 2025. годину.
Та уредба омогућиће уређење око 39 домова који су важни центри културног и друштвеног живота у руралним подручјима, саопштено је из Владе Србије.
Програм ће, како се наводи, допринети смањењу миграторних кретања становништва која доводе до депопулације у руралним подручјима Србије, мотивисању сеоског становништва да остане на селу и побољшању квалитета живота у сеоским срединама.