ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО НИЈЕ САМО ГОДИШЊИ ОДМОР Радници у Србији имају право на слободне дане у овим ситуацијама ЕВО И КОЛИКО ИМ ПО ЗАКОНУ СЛЕДУЈЕ
Многи запослени не знају да, осим годишњег одмора, имају право на плаћено одсуство у одређеним животним ситуацијама
Закон о раду у Србији регулише право на слободне дане у случајевима као што су венчање, рођење детета, болест или смрт члана породице, пресељење и давање крви.
Број дана плаћеног одсуства зависи од ситуације, а у неким случајевима и од одлуке послодавца. Поред законом регулисаних, послодавци могу да одобре плаћено одсуство и у другим ситуацијама, попут венчања детета или стручног усавршавања.
Закон о раду прецизно дефинише минималан и максималан број дана одсуства за сваку ситуацију:
Склапање брака: од 1 до 5 радних дана
Рођење детета: од 1 до 5 радних дана за оца
Тешка болест члана уже породице (брачног друга, детета, брата, сестре, родитеља, усвојиоца, усвојеника и старатеља): од 1 до 5 радних дана
Смрт члана уже породице (брачног друга, детета, брата, сестре, родитеља, усвојиоца, усвојеника и старатеља): најмање 5 радних дана
Добровољно давање крви: дан давања крви и један нерадан дан
Током плаћеног одсуства, запослени има право на пуну накнаду зараде. То значи да му се исплаћује износ у висини просечне зараде остварене у последњих 12 месеци.
Регулисање права на плаћено одсуство помаже у одржавању равнотеже између пословног и приватног живота запослених, а познавање ових права омогућава радницима да их искористе када им је најпотребније.