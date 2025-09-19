clear sky
27°C
19.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО НИЈЕ САМО ГОДИШЊИ ОДМОР Радници у Србији имају право на слободне дане у овим ситуацијама ЕВО И КОЛИКО ИМ ПО ЗАКОНУ СЛЕДУЈЕ

19.09.2025. 16:22 16:45
Пише:
Дневник
Извор:
Каматица.рс
Коментари (0)
ЗАКОН
Фото: freepik ilustarcija

Многи запослени не знају да, осим годишњег одмора, имају право на плаћено одсуство у одређеним животним ситуацијама

Закон о раду у Србији регулише право на слободне дане у случајевима као што су венчање, рођење детета, болест или смрт члана породице, пресељење и давање крви.

Број дана плаћеног одсуства зависи од ситуације, а у неким случајевима и од одлуке послодавца. Поред законом регулисаних, послодавци могу да одобре плаћено одсуство и у другим ситуацијама, попут венчања детета или стручног усавршавања.

Закон о раду прецизно дефинише минималан и максималан број дана одсуства за сваку ситуацију:

Склапање брака: од 1 до 5 радних дана
Рођење детета: од 1 до 5 радних дана за оца
Тешка болест члана уже породице (брачног друга, детета, брата, сестре, родитеља, усвојиоца, усвојеника и старатеља): од 1 до 5 радних дана
Смрт члана уже породице (брачног друга, детета, брата, сестре, родитеља, усвојиоца, усвојеника и старатеља): најмање 5 радних дана
Добровољно давање крви: дан давања крви и један нерадан дан
Током плаћеног одсуства, запослени има право на пуну накнаду зараде. То значи да му се исплаћује износ у висини просечне зараде остварене у последњих 12 месеци.

Регулисање права на плаћено одсуство помаже у одржавању равнотеже између пословног и приватног живота запослених, а познавање ових права омогућава радницима да их искористе када им је најпотребније.

годишњи одмор плаћено одсуство закон о раду
Извор:
Каматица.рс
Пише:
Дневник
Бизнис Новчаник
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРОСЕЧНА ПЛАТА ЈЕ 5.000 ЕВРА, А ГОДИШЊИ ОДМОР МНОГО ДУЖИ НЕГО ОВДЕ Ова европска земља је рај за живот
Luksemburg

ПРОСЕЧНА ПЛАТА ЈЕ 5.000 ЕВРА, А ГОДИШЊИ ОДМОР МНОГО ДУЖИ НЕГО ОВДЕ Ова европска земља је рај за живот

08.08.2025. 12:08 12:18
Волим
0
Коментар
0
Сачувај