ПРОМЕНЕ ОД 1. ОКТОБРА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ, МАЛА И МИКРО ПРЕДУЗЕЋА ЕПС подршка малој привреди
Од 1. октобра предузетници, мала и микро предузећа моћи ће да закључе уговор на гарантованом снабдевању електричном енергијом.
„Електропривреда Србије“ омогућиће овој групи купаца да без обзира на потрошњу купују електричну енергију по ценама дефинисаним на гарантованом снабдевању.
На тај начин, у зависности од сопствене потрошње електричне енергије, значајан број предузетника, малих и микро предузећа има могућност да умањи трошкове за електричну енергију у односу на тренутне, а првенствено имаће могућност избора начина на који ће набављати енергију, на комерцијалном или регулисаном тржишту.
Овом променом повећаће се број малих купаца на гарантованом снабдевању јер предузетници, мала и микро предузећа сада стичу право да се снабдевају по истим ценама као и грађани, без обзира на годишњу потрошњу електричне енергије и напонски ниво на који су прикључена њихова мерна места.
Овом мером „Електропривреда Србије“, као стуб економског развоја, активно и конкретно подржава развој мале привреде.